Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему даже такой протест законодателей имеет значение. При этом он рассказал, при каких условиях американскому президенту придется более серьезно учитывать позицию Сената.

Сенаторы выступили против дизельного соглашения с Россией

Обращение с требованием отменить разрешение на торговлю российским дизельным топливом подписали представители Республиканской и Демократической партий. Документ также передали министру финансов Скотту Бессенту и госсекретарю Марко Рубио.

Среди противников соглашения оказались республиканцы Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Джон Корнин, а также демократы Ричард Блюменталь, Джин Шахин и другие законодатели. Хотя такие обращения не гарантируют немедленного пересмотра решения, Рашкин подчеркнул важность публичного выражения несогласия с политикой Белого дома.

"Все это вместе чрезвычайно важно. Потому что иначе он скажет: „Смотрите, никто даже не выступает. Как прекрасно“. Нужно хотя бы давать понять, что мы здесь есть и нас это беспокоит,

– подчеркнул Рашкин.

В то же время вопрос касается не только политического сопротивления, но и соблюдения американского законодательства. По мнению общественного деятеля, Трамп пренебрег процедурой изменения санкционной политики, предусмотренной законом, который он сам подписал менее чем за месяц до этого.

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Все, что от него хотели, – сказать, что это важно для национальной безопасности. Искусственный интеллект напишет ему отчет для Конгресса, объяснит, каким образом это касается национальной безопасности. Все. Он даже этого не сделал. Просто нагло пошел и объявил о сделке. Плевать ему на этот Сенат и Конгресс,

– пояснил общественный деятель.

Между тем издание Politico сообщало о возможной отсрочке новых жестких санкций против России. Несмотря на критику со стороны представителей обеих партий, вопрос о дальнейших ограничениях остается неопределенным.

Трамп не боится потерять власть без 67 голосов в Сенате

Причину уверенности американского президента Рашкин связывает с расстановкой политических сил в Сенате. Для отстранения президента от должности по процедуре импичмента необходимо 67 голосов сенаторов, а такой поддержки среди противников Трампа пока нет.

Ситуацию он сравнил с работой наемного руководителя городской администрации в США, который вынужден учитывать позицию избранного городского совета, чтобы сохранить должность. В то же время в американской истории уже был случай, когда президент решил уйти в отставку после потери поддержки собственной партии.

Когда к Никсону пришли лидеры его партии и сказали: "Сэр, у вас 15 голосов", он на следующий день ушел. А сейчас мы видим письмо, в котором 12 подписей. Это и республиканцы, и демократы. А до тех пор Трамп будет делать все, что захочет, там, где сможет. Потому что 67 голосов нет,

– отметил Рашкин.

После выборов в Конгресс 3 ноября политическая ситуация может измениться, если республиканцы потеряют часть мест. Однако даже усиление оппозиции не будет означать автоматического отстранения президента, ведь для этого понадобится поддержка части законодателей из его собственной партии.

Рашкин также напомнил о предыдущей процедуре импичмента Трампа, когда многие республиканцы не видели смысла голосовать за его отстранение в конце президентского срока. Сейчас, как он считает, ситуация может быть иной, поскольку речь пойдет об ограничении полномочий действующего президента.

Второй импичмент Трампа провалился, потому что считалось, что он уже уходит. Зачем обострять эту ситуацию? И поэтому почти не было республиканцев, готовых проголосовать за это. А сейчас это будет сделано для того, чтобы его остановить,

– пояснил общественный деятель.

В то же время в распоряжении Трампа остается значительное количество инструментов власти, которые он может использовать до возможных изменений в Конгрессе. Рашкин убежден, что американский президент направляет их не на усиление давления на Владимира Путина, а прежде всего на борьбу с политическими оппонентами и удержание собственной власти.

Рашкин о протесте сенаторов против Трампа: смотрите видео