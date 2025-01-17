Куда будет поставляться российский газ вместо Европы: Путин придумал решение

Президент России Владимир Путин придумал, куда можно поставлять российский газ вместо Европы. Стоит отметить, что речь идет о поставках десятков миллиардов кубов газа в год.

Сейчас Путин рассматривает возможные поставки газа в Иран. Такая информация появилась в российских СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о поставках российского газа в Иран

Москва и Тегеран уже начали обсуждать технические вопросы, связанные с экспортом российского газа в Иран. После переговоров с иранским президентом Масудом Пезешкианом Путин заявил, что поставки начнутся с "небольших объемов" – ориентировочно до 2 миллиардов кубических метров.

В то же время он отметил, что впоследствии поставка российского газа в Иран может составлять до 55 миллиардов кубических метров газа в год.

Отметим, что 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан прилетел в Россию. Во время встречи с российским диктатором Путиным они подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" сроком действия на 20 лет с автоматическим продлением каждые 5 лет.

Этот документ якобы должен открыть "новую главу" в отношениях между Россией и Ираном.