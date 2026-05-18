Кремль обещал оставить Европу без газа, но ставка на Азию обернулась проблемой

Евросоюз заявил, что планирует полностью отказаться от импорта российского СПГ с начала 2027 года, поэтому Москва всеми силами пытается переориентироваться на Азию. Однако это лишь приведет к снижению доходов от экспорта СПГ.

Почему Россия потеряет доходы от экспорта газа?

В марте российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что может немедленно прекратить поставки газа в Европу и сосредоточиться на поиске долгосрочных контрактов с другими покупателями, пишет Reuters.

Смотрите также Танкеры с СПГ "исчезают" возле Ормузского пролива: СМИ рассказали детали ситуации

Однако в реальности все оказалось не так просто, как мечтали в Кремле. Ведь поставки газа в Азию влечет за собой рост логистических затрат минимум вдвое.

Доставка газа с завода "Ямал СПГ", расположенного на арктическом полуострове, в Европу занимает примерно 17 – 20 дней.

В то же время маршруты в Азию значительно длиннее и составляют около 50 – 60 дней через Суэцкий канал, или 70 – 80 дней через мыс Доброй Надежды. А Северным морским путем вдоль арктического побережья России – 50–65 дней.

Специалисты посчитали, что, транспортировка СПГ с Ямала до портов Европы обходится в среднем от 1 до 1,5 доллара за миллион тепловых единиц. А поставки в Индию стоит 2,5 – 5 долларов или даже около 3 долларов.

Важно! В начале 2026 года ЕС окончательно принял решение прекратить импорт российского СПГ до конца 2027 года. Но, как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба как объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала, стоимость газа в Европе сильно выросла после начала войны в Иране. Ведь через заблокированный Ормузский пролив шло 42% сжиженного газа. Поэтому, импорт российского СПГ в ЕС в I квартале 2026 года вырос на 16% – самое высокое с 2022 года.

Почему Индия отказалась от российского газа?

С другой стороны, на азиатских покупателей давят западные санкции. Например, Индия, по данным Reuters, в мае отказалась покупать партию газа с российского завода, который находится под санкциями США.

Дело в том, что российский СПГ мог оказаться слишком дорогим после учета расходов на транспортировку и дополнительных осложнений, связанных с санкциями.

Несмотря на дефицит на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, Нью-Дели решили не принимать партию сжиженного российского газа с подсанкционного завода "Поровая", который должны были разгрузить в терминале Дахедж на западе страны.

В итоге танкер Kunpeng вместимостью 138 200 кубометров фактически "застрял" в море, пока стороны определят, что делать дальше. По данным аналитической компании LSEG, он находился вблизи вод Сингапура и не показывал свой пункт назначения.

Заметьте! Индия заранее предупредила Москву, что не будет покупать подсанкционный СПГ – во время визита заместителя министра энергетики Павла Сорокина 30 апреля. Однако источники считают, что чиновник может вернуться в Нью-Дели уже в июне, чтобы все-таки попытаться навязать газ индийским покупателям.

Что еще известно об экспорте российского СПГ?

США еще в начале 2025 года усилили санкционное давление на российский сектор сжиженного природного газа из-за полномасштабной войны. Впрочем, даже это не остановило Москву от дальнейшей торговли подсанкционным топливом.

В частности, в апреле 2026 года российский "Газпром" осуществил вторую поставку сжиженного природного газа в Китай с завода "Портовая", расположенного в Балтийском море, уже после введения ограничений.

Для обхода санкций Россия привлекает танкеры, которые ранее использовались для перевозок из Омана, и переориентирует их на экспорт СПГ. Речь идет, в частности, о судах "Космос", "Меркурий", "Орион" и "Луч", которые перевозят подсанкционный газ, пытаясь удовлетворить высокий спрос на энергоносители в странах Азии.