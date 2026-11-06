Слишком дорого: большой покупатель российского газа пригрозил сократить закупки

Россия рискует лишиться части доходов от одного из крупнейших покупателей своего трубопроводного газа. Турция все активнее диверсифицирует поставки, расширяет закупки американского СПГ и наращивает собственную добычу.

Почему Анкара отворачивается от Москвы

Анкара планирует сократить закупки российского газа, если Москва не предложит более низкие цены. Об этом 5 ноября заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар во время встречи с журналистами в Стамбуле, пишет Türkiye Today.

По его словам, Турция уже закупает меньше российского газа и увеличивает закупки в США.

Причина, по которой мы покупаем меньше газа в России и больше в США, очень проста: дело не в политике, а в цене. Россия чрезвычайно дорогая,

– подчеркнул Байрактар.

Министр пояснил, что высокая цена заставляет искать альтернативы.

Из-за чрезвычайно высокой стоимости газа вы фактически вынуждаете людей искать альтернативы – другие каналы поставки газа, более дешевый газ, конкурентоспособный газ или альтернативное топливо,

– добавил он.

В то же время Анкара не планирует полностью разрывать энергетические отношения с Москвой. Байрактар признал, что Турция и в дальнейшем будет нуждаться в российском газе.

Как Россия теряет долю газового рынка

Доминирование Москвы на турецком газовом рынке тает на глазах:

если в 2006 году на долю России приходилось почти 64% всего газового импорта Турции;

то в начале 2023 года эта доля обвалилась до 37%.

Освободившуюся нишу активно заполняет трубопроводный газ из Азербайджана, который уже составляет около 22% импорта, и американский СПГ.

Благодаря расширению инфраструктуры мощности Турции по приему сжиженного газа выросли в пять раз, и теперь импорт из США покрывает почти 16% потребностей страны.

Обратите внимание! При этом Анкара не только диверсифицирует импорт, но и делает ставку на собственную добычу, чтобы защитить экономику от ценовых шоков. В частности, разработка месторождения Сакария в Черном море должна обеспечить стране 7,5 миллиарда кубометров газа уже к 2027 году.

Напомним, Турция уже ранее пересматривала условия закупки газа в России. В ноябре 2025 года Анкара и Москва вели переговоры о продлении контрактов на поставки объемом около 22 миллиардов кубометров в год. В то же время Турция наращивала закупки американского СПГ и собственную добычу, что укрепляло ее позиции на переговорах.