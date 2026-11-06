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6 ноября, 16:22
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Слишком дорого: большой покупатель российского газа пригрозил сократить закупки

Ирина Гайдук

Россия рискует лишиться части доходов от одного из крупнейших покупателей своего трубопроводного газа. Турция все активнее диверсифицирует поставки, расширяет закупки американского СПГ и наращивает собственную добычу.

Почему Анкара отворачивается от Москвы

Анкара планирует сократить закупки российского газа, если Москва не предложит более низкие цены. Об этом 5 ноября заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар во время встречи с журналистами в Стамбуле, пишет Türkiye Today.

По его словам, Турция уже закупает меньше российского газа и увеличивает закупки в США.

Причина, по которой мы покупаем меньше газа в России и больше в США, очень проста: дело не в политике, а в цене. Россия чрезвычайно дорогая, 
– подчеркнул Байрактар.

Министр пояснил, что высокая цена заставляет искать альтернативы.

Из-за чрезвычайно высокой стоимости газа вы фактически вынуждаете людей искать альтернативы – другие каналы поставки газа, более дешевый газ, конкурентоспособный газ или альтернативное топливо, 
– добавил он.

В то же время Анкара не планирует полностью разрывать энергетические отношения с Москвой. Байрактар признал, что Турция и в дальнейшем будет нуждаться в российском газе.

Как Россия теряет долю газового рынка

Доминирование Москвы на турецком газовом рынке тает на глазах:

  • если в 2006 году на долю России приходилось почти 64% всего газового импорта Турции;
  • то в начале 2023 года эта доля обвалилась до 37%.

Освободившуюся нишу активно заполняет трубопроводный газ из Азербайджана, который уже составляет около 22% импорта, и американский СПГ.

Благодаря расширению инфраструктуры мощности Турции по приему сжиженного газа выросли в пять раз, и теперь импорт из США покрывает почти 16% потребностей страны.

Обратите внимание! При этом Анкара не только диверсифицирует импорт, но и делает ставку на собственную добычу, чтобы защитить экономику от ценовых шоков. В частности, разработка месторождения Сакария в Черном море должна обеспечить стране 7,5 миллиарда кубометров газа уже к 2027 году.

Напомним, Турция уже ранее пересматривала условия закупки газа в России. В ноябре 2025 года Анкара и Москва вели переговоры о продлении контрактов на поставки объемом около 22 миллиардов кубометров в год. В то же время Турция наращивала закупки американского СПГ и собственную добычу, что укрепляло ее позиции на переговорах.