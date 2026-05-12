Индия отказалась покупать российский газ: что заставило танкер развернуться
- Индия отказалась покупать подсанкционный российский СПГ – из-за трудностей с "маскировкой" таких грузов.
- Танкер Kunpeng "завис" у вод Сингапура, его отследили несмотря на документы о якобы нероссийском происхождении газа.
Еще в середине апреля танкер Kunpeng направлялся в Индию и должен был разгрузить партию сжиженного российского газа в терминале Дахедж на западе страны. Однако судно так и не смогло доставить груз с подсанкционного завода "Поровая" в пункт назначения.
Почему Индия отказалась от СПГ из России?
Детали со ссылкой на осведомленные источники сообщили в Reuters. Журналисты обратили внимание на приоритеты Нью-Дели и ограниченность возможностей Москвы переориентировать свой экспорт на новые рынки.
Несмотря на дефицит на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, Индия отказалась покупать у россиян очередную партию сжиженного газа, которая подпадает под американские санкции.
Дело в том, что страна пытается балансировать – между необходимостью обеспечить свое энергоснабжение и избежанием проблем, ведь подобные грузы все сложнее "замаскировать".
И теперь танкер вместимостью 138 200 кубометров фактически "завис" в неопределенности, пока продолжаются консультации. По данным LSEG, он находится вблизи вод Сингапура и не транслирует свой пункт назначения. Интересно и то, что судно отследили несмотря на документы, которые якобы указывали на нероссийское происхождение груза.
О своем решении не покупать подсанкционный СПГ Индия предупредила страну-агрессора заблаговременно – во время визита заместителя министра энергетики Павла Сорокина 30 апреля. Однако источники СМИ предполагают, что чиновник уже в июне может вернуться для продолжения переговоров.
Важно! Другая ситуация сложилась с российской нефтью. Ее закупки Индия продолжает без существенных изменений – в частности благодаря временному ослаблению санкций США, введенному для смягчения энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Более того, именно Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем.
К слову, Индия готова покупать российский СПГ, не подпадающий под ограничения, однако большинство таких объемов уже законтрактовано для Европы. В то же время Китай якобы остается одним из ключевых покупателей такого как санкционного, так и "чистого" топлива.
Что стоит знать о российском СПГ?
Недавно украинская разведка сообщила о новом сотрудничестве страны-агрессора в отрасли. Не справляясь с финансовой нагрузкой самостоятельно, россияне обратились к китайским страховым компаниям. И теперь Пекин сможет значительно влиять на логистику и условия перевозок, а также требовать для себя более низких цен на сжиженный газ.
Напомним, Вашингтон усилил санкции в отношении сжиженного природного газа из-за войны России против Украины еще в начале 2025 года. Однако речь идет не только о вышеупомянутом небольшом заводе "Портовая" на Балтийском море, под американские ограничения попадает также экспортный "Арктик СПГ-2".
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер рассказал, что Владимир Путин продолжает манипулировать Дональдом Трампом. Российский диктатор поднимает тему мирных переговоров, чтобы помешать США ввести новые санкции и выиграть время для боевых действий. "Путин успешно обманывает Трампа", – считает дипломат. В частности, это подрывает шансы хозяина Белого дома на успешное посредничество, ведь он не использует серьезные рычаги влияния, которые имеет в своем распоряжении.