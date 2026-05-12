Индия отказалась покупать российский газ: что заставило танкер развернуться

Еще в середине апреля танкер Kunpeng направлялся в Индию и должен был разгрузить партию сжиженного российского газа в терминале Дахедж на западе страны. Однако судно так и не смогло доставить груз с подсанкционного завода "Поровая" в пункт назначения.

Почему Индия отказалась от СПГ из России?

Детали со ссылкой на осведомленные источники сообщили в Reuters. Журналисты обратили внимание на приоритеты Нью-Дели и ограниченность возможностей Москвы переориентировать свой экспорт на новые рынки.

Несмотря на дефицит на фоне военной эскалации на Ближнем Востоке, Индия отказалась покупать у россиян очередную партию сжиженного газа, которая подпадает под американские санкции.

Дело в том, что страна пытается балансировать – между необходимостью обеспечить свое энергоснабжение и избежанием проблем, ведь подобные грузы все сложнее "замаскировать".

И теперь танкер вместимостью 138 200 кубометров фактически "завис" в неопределенности, пока продолжаются консультации. По данным LSEG, он находится вблизи вод Сингапура и не транслирует свой пункт назначения. Интересно и то, что судно отследили несмотря на документы, которые якобы указывали на нероссийское происхождение груза.

О своем решении не покупать подсанкционный СПГ Индия предупредила страну-агрессора заблаговременно – во время визита заместителя министра энергетики Павла Сорокина 30 апреля. Однако источники СМИ предполагают, что чиновник уже в июне может вернуться для продолжения переговоров.

Важно! Другая ситуация сложилась с российской нефтью. Ее закупки Индия продолжает без существенных изменений – в частности благодаря временному ослаблению санкций США, введенному для смягчения энергетического кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Более того, именно Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем.

К слову, Индия готова покупать российский СПГ, не подпадающий под ограничения, однако большинство таких объемов уже законтрактовано для Европы. В то же время Китай якобы остается одним из ключевых покупателей такого как санкционного, так и "чистого" топлива.

