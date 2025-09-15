Евросоюз продолжает покупать у России газ, хотя и значительно сократил масштабы закупок. В частности, в июле европейские страны заплатили за голубое топливо, поступающее по трубопроводу, меньше всего с октября 1999 года.

Сколько ЕС заплатил России за газ?

В общем Евросоюз импортировал трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) из России в июле на сумму 955 миллионов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Евростата.

Однако закупки трубопроводного российского газа упали до рекордных 338 миллионов евро.

Единственным активным маршрутом импорта газа из России в Европу пока остается "Турецкий поток".

Крупнейшими покупателями российского голубого топлива в июле стали Венгрия и Греция:

Венгрия импортировала топлива на 183 миллиона евро;

Греция – на 111 миллиона евро.

Вместе с тем Словакия в июле резко нарастила закупки российского топлива. В феврале стоимость импорта газа Москвы в эту страну упала до исторического минимума в 141 тысячи евро, а уже в июле выросла до 34 миллионов евро.

С января по июль страны Евросоюза заплатили за трубопроводный российский газ 3,2 миллиарда евро – против 3,95 миллиарда в 2024 году. Основные покупатели неизменны:

Венгрия – 1,7 миллиарда евро – рост на 23%;

Греция – 870 миллиона евро;

Словакия – 388 миллиона евро;

Италия – 205 миллионов евро.

Запрет ЕС на российский газ: что известно? Евросоюз планирует полностью отказаться от российского газа до 2027 года. По инициативе Еврокомиссии, поставки газа из России по действующим краткосрочным контрактам до одного года должны прекратить до 17 июня 2026 года. Однако для стран без доступа к морю сделают исключение, в частности, для Венгрии и Словакии. Долгосрочные контракты должны потерять силу до конца 2027 года.

Как в Европе планируют отказываться от российского газа?