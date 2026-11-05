"Дорогая иллюзия": в Польше раскритиковали идею США по поводу российского газа

Из-за высоких цен на энергоносители в Вашингтоне вновь заговорили о возвращении российского газа на европейский рынок. Однако в Польше предупреждают: такая схема может иметь негативные последствия не только для Европы, но и для США.

Почему Польша выступает против плана США

Министр энергетики Польши Милош Мотика раскритиковал идею возобновления закупок российского газа Европой, пишет Rapporteur.

По его словам, попытка использовать торговлю газом в качестве инструмента для достижения перемирия в войне России против Украины не даст ожидаемого результата, но позволит Кремлю вновь зарабатывать на европейских потребителях.

Если кто-то питает иллюзию, что можно выиграть время, покупая российский газ, то это очень дорогая и недальновидная игра,

– заявил Мотика.

Мотика предупредил, что попытки вернуть российский газ в Европу не только укрепят позиции Кремля, но и разрушат отношения между союзниками.

Это предложение нанесет удар по Европе, затем по НАТО, а в конечном итоге – по всем евроатлантическим отношениям,

– подчеркнул польский министр.

Почему Польша заменяет российский газ

Вместо этого Варшава настаивает на диверсификации поставок, чтобы не зависеть от одного поставщика.

У Польши уже есть плавучий терминал для приема сжиженного газа в порту Свиноуйсьце;

также страна строит что-то еще недалеко от Гданьска.

По словам Мотики, оба объекта в основном ориентированы на американский СПГ.

Кроме того, Варшава получает газ из Норвегии по трубопроводу. Это позволяет обходиться без российского газопровода "Ямал", который проходит по польской территории, но в настоящее время не используется.

Мы хотим импортировать газ из разных источников, чтобы не становиться заложниками энергетического шантажа,

– подчеркнул Мотика.

Напомним, стало известно, что американские спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф продвигают идею возобновление транзита российского газа в Европу через Украину. По замыслу Вашингтона, газ можно было бы продавать через американского посредника, чтобы обойти европейские санкции. США рассматривают такую договоренность как экономический стимул для Путина согласиться на энергетическое перемирие.