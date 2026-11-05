"Дорога ілюзія": у Польщі розкритикували ідею США щодо російського газу

Чому Польща проти плану США

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика розкритикував ідею відновлення закупівель російського газу Європою, пише Rapporteur.

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За його словами, спроба використати торгівлю газом як інструмент для досягнення перемир'я у війні Росії проти України не дасть очікуваного результату, але дозволить Кремлю знову заробляти на європейських споживачах.

Якщо хтось тішить себе ілюзією, що можна виграти час, купуючи російський газ, то це дуже дорога та недалекоглядна гра– заявив Мотика.

Мотика попередив, що спроби повернути російський газ в Європу не лише посилять позиції Кремля, але й зруйнуються відносини між союзниками.

Ця пропозиція вдарить по Європі, потім по НАТО, а зрештою – по всіх євроатлантичних відносинах– наголосив польський міністр.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чим Польща замінює російський газ

Натомість Варшава наполягає на диверсифікації постачань, щоб не залежати від одного постачальника.

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Польща вже має плавучий термінал для приймання скрапленого газу в порту Свіноуйсьце;

Також країна будує ще один поблизу Гданська.

За словами Мотики, обидва об'єкти переважно орієнтовані на американський СПГ.

Крім того, Варшава отримує газ із Норвегії трубопроводом. Це дозволяє обходитися без російського газопроводу "Ямал", який проходить польською територією, але нині не використовується.

Ми хочемо імпортувати газ із різних джерел, щоб не ставати заручниками енергетичного шантажу– наголосив Мотика.

Нагадаємо, стало відомо, що американські спецпосланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф просувають ідею відновлення транзиту російського газу до Європи через Україну. За задумом Вашингтона, газ могли б продавати через американського посередника, щоб обійти європейські санкції. США розглядають таку домовленість як економічний стимул для Путіна погодитися на енергетичне перемир’я.