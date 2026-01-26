Россия доставила в Китай первую партию сжиженного газа в 2026 году

Первую в этом году партию российского сжиженного природного газа доставили в Китай. Груз перевезли с подсанкционного завода Arctic LNG 2 страны-агрессора к терминалу Beihai LNG.

Что известно о российском СПГ в Китае?

Детали в понедельник, 26 января, сообщили в Reuters со ссылкой на данные LSEG. Судно "Буран" загрузили еще 25 декабря на плавучем хранилище Saam вблизи порта Мурманск.

Судно доставило груз в юго-западный китайский регион Гуанси через Суэцкий канал. Такой маршрут начали использовать после того, как зимние условия ограничили доступ к Северному морскому пути вдоль арктического побережья России.

Кроме того, стало известно, что первый сделанный в России танкер класса Arc 7 "Алексей Косыгин" прибыл на завод для загрузки.

Интересно! В 2025 году с Arctic LNG 2 уже доставили 23 груза в китайский терминал Beihai LNG – единственного импортера проекта. Речь идет о 1,3 миллионах тонн СПГ, в частности из хранилищ вблизи Мурманска и восточной части полуострова Камчатка.

К слову, 60% акций Arctic LNG 2 принадлежат российской компании "Новатэк". Завод должен был стать одним из крупнейших в производстве СПГ, но американские санкции "омрачили" эти перспективы.

Производство на нем начали в декабре 2023 года, но поставки грузов конечным потребителям, все из которых находятся в Китае, – только в августе 2025 года.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что Россия не может обслуживать свои порты в Арктике из-за недостатка инфраструктурных возможностей и санкций. Москва якобы надеется на помощь Китая, но Пекин заинтересован в транзите по всему маршруту Северного морского пути.

