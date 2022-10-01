"Газпром" перестал поставлять газ в Италию: какую причину называют россияне

Российский "Газпром" приостановил поставки газа в Италию. Российский монополист заявил, что не может поставлять газ через Австрию.

Соответствующую информацию сообщила крупнейшая нефтяная компания Италии Eni SpA, ссылаясь на российский "Газпром". Тем самым Россия усугубила энергетический кризис в Европе.

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"Газпром" остановил поставки газа в Италию

В "Газпроме" заявили, что не могут подтвердить запрашиваемые объемы газа. Поэтому поставки газа в Италию через Австрию невозможны. Мол, австрийский оператор не подтвердил запрашиваемые объемы газа после изменений, введенных в Австрии в конце сентября.

Именно поэтому поставки российского газа для Eni из-за точки входа в Тарвизио будут нулевыми.

Однако Австрия, по данным итальянской компании, предположительно продолжает получать газ из России.

Мы работаем над тем, чтобы проверить с "Газпромом", возможно ли возобновить потоки в Италию,

– заявил представитель австрийской нефтегазовой компании OMV Андреас Ринофнер.

Стоит вспомнить, что Италия, как и другие страны Европы, ищет альтернативные способы получения газа, чтобы не зависеть от Москвы. Ведь Кремль постоянно прибегает к энергетическому шантажу Европы.

Недавно, вероятно Россия, взорвала Северные потоки

Буквально 27 сентября на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" прогремели взрывы. После них газопроводы оказались непригодными к использованию. В НАТО заявили, что это диверсии.

Вся информация указывает на то, что это следствие сознательных, неосторожных и безответственных диверсионных действий. Эти истоки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде,

– отметили в Альянсе.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что масштабная "утечка газа" из Северного потока-1 – это не что иное, как спланированный россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС. По его словам, Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой.

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