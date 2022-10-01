Відповідну інформацію повідомила найбільша нафтова компанія Італії Eni SpA, посилаючись на російський "Газпром". Цим самим Росія посилила енергетичну кризу в Європі.

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"Газпром" зупинив постачання газу в Італію

У "Газпромі" заявили, що не можуть підтвердити запитувані обсяги газу. Тому постачання газу в Італію через Австрію неможливі. Мовляв, австрійський оператор не підтвердив запитувані обсяги газу після змін, запроваджених в Австрії наприкінці вересня.

Саме тому постачання російського газу для Eni через точку входу в Тарвізіо будуть нульовими.

Проте Австрія, за даними італійської компанії, ймовірно, продовжує отримувати газ з Росії.

Ми працюємо над тим, щоб перевірити з "Газпромом", чи можливо відновити потоки до Італії,

– заявив речник австрійської нафтогазової компанії OMV Андреас Рінофнер.

Варто пригадати, що Італія, як і інші країни Європи шукає альтернативні способи отримання газу, щоб не залежати від Москви. Адже Кремль постійно вдається до енергетичного шантажу Європи.

Нещодавно, ймовірно Росія, підірвала Північні потоки

Буквально 27 вересня на "Північному потоці-1" та "Північному потоці-2" прогриміли вибухи. Після них газопроводи стали непридатними до використання. У НАТО заявили, що це диверсії.

Уся інформація вказує на те, що це є наслідком свідомих, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Ці витоки створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди навколишньому середовищу,

– наголосили в Альянсі.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що масштабний "витік газу" з Північного потоку-1 – це не що інше, як спланований росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. За його словами, Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою.

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