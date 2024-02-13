Продолжает падать: российский экспорт снизился почти на треть за 2023 год

За 2023 год объем экспорта России упал почти на треть, а поставки в Европу сократились на 68%. Зато товарообмен с Азией только продолжает нарастать.

Как изменились объемы российского экспорта в 2023 году

По информации таможенной службы России, общий объем экспорта сократился на 28,3% до 425,1 миллиарда долларов. Однако наиболее ощутимо упали поставки в Европу – на 68%, до 84,9 миллиарда долларов.

Читайте также Несмотря на рост: доходы россиян сейчас ниже чем в 2013 году

Зато экспорт в Азию поднялся на 5,6% до 306,6 миллиарда долларов. Значение этого региона для России выросло с 49% в 2022 году до 72% в 2023 году.

Импорт России продолжает расти и в 2023 году поднялся на 11,7% до 285,1 миллиарда долларов. Тенденции изменений следующие:

поставки из Европы – сократились на 12,3% до 78,5 миллиарда долларов;

поставки из Азии – выросли на 29,2% до 187,5 миллиарда долларов.

Экономика России напоминает СССР

ЕС одобрил 12-й пакет санкций против России. Они предусматривают ограничение бриллиантовой отрасли страны-агрессора и экспорта в РФ ряда товаров.

МВФ повысил свой прогноз по темпам экономического роста России до 2,6%.

Это военная экономика. Если вы посмотрите на Россию, то сегодня производство растет, преимущественно для военных целей, потребление падает. Примерно так выглядел Советский Союз,

– сказала директор МВФ Кристалина Георгиева.

В ноябре 2023 года в госбюджете одобрили увеличение военных расходов до 30%, а это почти 70% роста к этому году. В 2024 году расходы на войну могут снова вырасти – до 40%.

Георгиева подытожила, что несмотря на хорошие цифры, такие показатели для России скрывают не очень хорошие результаты.