Российский обстрел повредил производственную площадку ДТЭК в Киеве – есть пострадавший

В ночь на четверг, 16 апреля, россияне в очередной раз массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, среди прочих повреждений в Киеве пострадала производственная площадка ДТЭК.

Что известно о последствиях обстрела? Детали рассказали в компании. Речь идет о разрушении административных зданий и производственных цехов, также повреждены 15 автомобилей. В настоящее время на месте работают бригады ДТЭК, которые устраняют последствия вражеского удара. Пострадал наш коллега. Ему уже оказали всю необходимую помощь,

– добавили в компании.