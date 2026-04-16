16 апреля, 12:13
Российский обстрел повредил производственную площадку ДТЭК в Киеве – есть пострадавший

Анастасия Безейко

В ночь на четверг, 16 апреля, россияне в очередной раз массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, среди прочих повреждений в Киеве пострадала производственная площадка ДТЭК.

Что известно о последствиях обстрела?

Детали рассказали в компании

Речь идет о разрушении административных зданий и производственных цехов, также повреждены 15 автомобилей.

В настоящее время на месте работают бригады ДТЭК, которые устраняют последствия вражеского удара.

Пострадал наш коллега. Ему уже оказали всю необходимую помощь,
– добавили в компании.

 