16 апреля, 12:13
Российский обстрел повредил производственную площадку ДТЭК в Киеве – есть пострадавший
В ночь на четверг, 16 апреля, россияне в очередной раз массированно атаковали Украину дронами и ракетами. В частности, среди прочих повреждений в Киеве пострадала производственная площадка ДТЭК.
Что известно о последствиях обстрела?
Детали рассказали в компании.
Смотрите также Россия массированно атаковала Харьков, Киев, Днепр и Одессу: какие последствия
Речь идет о разрушении административных зданий и производственных цехов, также повреждены 15 автомобилей.
В настоящее время на месте работают бригады ДТЭК, которые устраняют последствия вражеского удара.
Пострадал наш коллега. Ему уже оказали всю необходимую помощь,
– добавили в компании.