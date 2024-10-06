Продажа света, частые отключения и ремонт энергообъектов: куда потянулась "рука Кремля"

Ситуация с электроэнергией является одной из тем, которая вызывает немало обсуждений. Особое место для этих обсуждений занимают соцсети, где чаще всего можно услышать о якобы экспорте электроэнергии, или же длительных отключениях. Чаще всего похожие возмущения подкрепляются еще и российскими нарративами, которые подрывают авторитет энергетиков.

Что больше всего интересует людей об электроэнергии

Россияне продолжают атаковать объекты украинской энергосистемы. Одни из самых массовых атак на энергообъекты были этим летом, в период с июня по август.

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Кроме обстрелов Россия продолжает активно применять ИПСО для дискредитации действий таких, как преодоление кризиса в энергетике и подготовка к зимнему периоду. Поэтому это негативно влияет на настроения в обществе. Последствиями враждебных действий становятся соцсети, а скорее – комментарии, которые оставляют люди под постами по отключениям света, импорта электроэнергии или работы энергетических предприятий.

Для анализа наиболее распространенных вопросов 24 Канал исследовал, что пишут в комментариях одной из крупнейших частных инвесторов энергетической отрасли Украины – ДТЭК. Не трудно догадаться, что кроме людей, комментарии оставляют и боты.

Один из первых комментариев, на которые наталкиваемся, касался того, почему нельзя купить больше ПВО для защиты энергообъектов.

Впрочем, такую технику не просто не купить, зайдя в магазин и выбрав товар. Энергетики этого сделать просто не могут, одновременно Украина постоянно работает с партнерами для того, чтобы увеличить количество ППО.

Обратите внимание! Еще в прошлом году представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (на сегодня уже бывший представитель, – 24 Канал), объяснил во время эфира телемарафона, что систему противовоздушной обороны могут продать только по согласованию правительств стран.

Волнует людей и то, почему же так долго ремонтируются после массовых российских атак теплоэлектростанции.

Однако восстановить или отремонтировать такую станцию с нуля не просто. На официальной странице ДТЭК в TikTok, в рубрике "Простыми словами", объясняют, что один только трансформатор весит 200 тонн, а это как Статуя Свободы в США. В то же время после разрушения оборудования на месте станции остается сотни и тысячи тонн завалов.

Более того, каждое энергооборудование изготавливают по индивидуальному заказу. Таким образом, один трансформатор могут делать 8 – 12 месяцев, а на ремонт ТЭС понадобится немало денег. В ДТЭК планируют до конца этого года инвестировать в ремонты 3,8 миллиарда гривен.

Вечным вопросом также остается продажа электроэнергии.

Еще раньше 24 Канал объяснял, что сегодня каждый может проверить на сайте ENTSO-E, перейдя на вкладку Scheduled Commercial Exchanges, куда именно направляется электроэнергия и в каком количестве. Поэтому становится понятно, что любые перетоки электроэнергии – это лишь так называемый "транзит" света, который происходит через территорию Украины, но не остается в ней.

Не устают объяснять и в ДТЭК, что Украина имеет существенный дефицит электроэнергии и не экспортирует ее еще с 12 мая этого года.

Объясняют в ДТЭК и почему отключений больше, чем в прошлом году.

Стоит заметить, что с прошлогодних российских обстрелов не удалось полностью восстановить энергосистему. Кроме того, в Украине на сегодня уже нет резервных мощностей, которые были в 2022 – 2023 годах. Итак, новые обстрелы летом 2024 года только ухудшили ситуацию.

По словам президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на открытии берлинской Конференции по восстановлению Украины, Россия разрушила уже 9 гигаватт мощности. В то же время пик потребления электроэнергии прошлой зимой составил 18 гигаватт в сутки, то есть половины генерации уже нет.