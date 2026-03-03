Цены на АЗС в Украине могут вырасти из-за конфликта на Ближнем Востоке

Эскалация на Ближнем Востоке всколыхнула мировой рынок нефти. В частности, недавно один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов Саудовской Аравии остановился из-за атаки иранского дрона, а судоходство в Ормузском проливе осложнилось.

Вырастут ли цены на топливо?

Такие события могут стать информационным поводом для поднятия цен на бензин и дизель. Детали в эксклюзивном комментарии в эксклюзивном комментарии 24 Канала объяснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Читайте подробнее Напряжение на Ближнем Востоке трясет рынок: взлетят ли цены на нефть до 200 долларов и что будет со стоимостью топлива

После открытия торгов 2 марта котировки сначала выросли, но впоследствии – автоматически скорректировались. Эксперт предположил, что в течение следующих дней будет происходить достаточно импульсивная реакция на новости о ситуации на Ближнем Востоке.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальный институт стратегических исследований, директор специальных проектов в научно-техническом центре "Психея" Военные риски в основном уже были заложены в цену нефти, а сейчас ситуация заключается в том, что участники рынка хотят заработать на этом росте.

Пока цены на топливо соответствуют ценам на нефть – на уровне 80 долларов за баррель, но на фоне последних событий стоимость "черного золота" может подняться и до 100 долларов за баррель.

Откуда Украина импортирует топливо?

Стоит заметить, что доля горючего, которое Украина импортирует с Ближнего Востока, составляет всего несколько процентов.

Например, по состоянию на январь 2026 года Украина импортировала на 70% больше бензина, чем в прошлом году в аналогичный период. Основные объемы топлива поступали с запада – Литва, Польша и Германия, а крупнейшим продавцом был ORLEN, пишет Enkorr.

Зато в сентябре 2025 года Индия стала одним из крупнейших поставщиков дизеля, сообщал Forbes.

Эксперт пояснил – риск заключается в том, что отдельные участники рынка премиальных сетей ничем не ограничены. На рынке нефтепродуктов нет "ценового якоря", поэтому установить можно любую цену.

Как уже изменились цены в Украине?

По информации Консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость разного вида горючего уже выросла, по сравнению с 27 февраля:

Бензин А-95 – с 61,84 гривны цена поднялась до 62,87 гривны за литр .

– с 61,84 гривны цена поднялась до . Бензин А-92 – стоимость выросла с 59,75 гривны до почти 60 гривны за литр .

– стоимость выросла с 59,75 гривны до . Дизтопливо – подорожало с 61,60 гривны до 62,69 гривны за литр.

Какие проблемы возникли в Европе?

К слову, проблемы с бензином уже возникли у европейцев, В частности, рост цен на топливо почувствовали в Германии, а крупные концерны предупредили о подорожании еще на 2 – 3%.

Поэтому граждане бросились активно пополнять запасы, образовав на заправках длинные очереди. Например, еще 27 февраля литр Super E10 стоил 1,780 евро, 1 марта – 1,791 евро, а 2 марта – 1,830 евро.