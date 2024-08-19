В новую неделю с обновленными курсами: НБУ повысил стоимость американской валюты

Официальный курс доллара вырос за выходные на 8 копеек. Завтра, 20 августа, рост стоимости продолжится. В то же время курс евро остался фактически без изменений, но вскоре цена может существенно подорожать.

Официальный курс 19 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,21 гривны за доллар. То есть цена валюты выросла на 8 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,29 гривны за евро. Соответственно, цена этой валюты упала на 1 копейку.

По состоянию на 20 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,30 гривны,

евро – 45,60 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 19 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41 гривны , а продажа – 41,50 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,34 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

Сколько НБУ продал валюты за последнюю неделю

В течение прошлой недели, с 12 по 16 августа, Нацбанк продал почти 520 миллионов долларов.

Интересно! Эта сумма на 22,6 миллиона долларов меньше, чем неделей ранее. А с начала года регулятор продал 19 миллиардов долларов и купил 118,6 миллиона долларов.

В то же время по прогнозу банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, на этой неделе на межбанке могут сформироваться такие коридоры валютных колебаний:

доллар – 41 – 41,70 гривны,

– 41 – 41,70 гривны, евро – 43,50 – 45,50 гривны