В НБУ ответили вырастет ли курс доллара в ближайшее время

НБУ продолжает осторожно контролировать ситуацию на валютном рынке. Регулятор стремится не допустить весомых колебаний.

Будет ли расти курс доллара в Украине

НБУ не настроен на увеличение курса в Украине, несмотря на существенный рост структурного дефицита валюты на рынке, сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор ICU.

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На прошлой неделе регулятор осуществил почти вдвое большие интервенции. Таким образом НБУ "удовлетворил" возросший спрос на иностранную валюту.

Мы предполагаем, что такой скачок покупки валюты во вторник был ситуативным и этот фактор не будет регулярным,

– сообщают аналитики.

Аналитики говорят, что рост спроса на межбанке от юрлиц объясняется потребностью госучреждений в весомых объемах валюты. Предположительно, она использовалась для:

оплаты по оборонным контрактам;

закупки газа.

Прошедшая неделя показала, что НБУ пока не настроен ослаблять курс гривны даже в ситуации, когда на валютном рынке резко ситуативно растут дисбаланс,

– говорится в обзоре.

Обратите внимание! Спрос на валюту в Украине остается достаточно высоким.