Курс доллара в середине июня: неужели валюта снова растет

Регулятор продолжает стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Весной курс доллара претерпел изменения, в частности из-за девальвации гривны. В июне ситуация несколько иная.

Что будет происходить на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что во второй половине июня значительных колебаний на валютном рынке не предвидится. Однако определенные отголоски апрельской девальвации гривны, все же могут быть ощутимы.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Активные девальвация гривны, как это наблюдалось в апреле и мае, ведет к росту цен. При этом, по объективным причинам, как, например, у импортеров, так и субъективных – у производителей, продавцов ценники будут увеличены на случай дальнейших девальвационных процессов. Иногда такой рост может вдвое превышать имеющуюся девальвацию.

Отдельно Лесовой отметил, что на валютный рынок может сильно повлиять рост тарифа на электроэнергию. Однако паниковать не стоит, ведь регулятор готов к этим колебаниям.

С начала года гривна просела уже на 6,7%: курс доллара с 1 января по 1 июня вырос с 38 до 40,53 гривны,

– отмечает банкир.

Вырастет ли курс

В течение следующей недели коридоры валютных колебаний не будут сильно отличаться от показателей в начале июня. В середине месяца они ожидаются следующие:

на межбанке: доллар – 40 – 41 гривна, евро – 43 – 46 гривен;

на наличном рынке: доллар – 40 – 41,2 гривны, евро – 43 – 46 гривен.

Разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,5 гривны.

Средние курсовые отклонения, при этом, не превысят 2%. Ежедневные курсовые колебания, на межбанке, в обменниках и комбанках не будут более 0,5 гривен.

Не претерпит изменений и разница между курсами покупки и продажи: