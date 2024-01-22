Где украинцы получают самые большие и самые маленькие пенсии

Сейчас в Украине проживает 10,5 миллиона пенсионеров. По состоянию на 1 января 2024 года средняя пенсия составила 5 350 гривен.

Где самая маленькая в Украине пенсия

В ПФУ подсчитали, что самые маленькие пенсии получают жители Тернопольщины. В среднем они имеют 4 070 гривен.

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Больше всего получают во время пенсии киевляне – 7 248 гривен. В 2023 году на Ровенщине пенсии выросли в 1,5 раза. Это самый большой показатель по всем регионам Украины.

Сейчас жители Ровенской области получают в среднем 6 674 гривен. Больше имеют только жители столицы.

Как изменились выплаты в 2024 году

С 1 января 2024 гогда выросли минимальные пенсионные выплаты. Теперь эта сумма составляет 2 361 гривны вместо 2 093 гривен, в соответствии с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также с начала нового года выросли пенсии граждан старше 65 лет с полным стажем. Это увеличение произошло в связи с повышением гарантированной зарплаты до 7 100 гривен. Минимальные выплаты таких лиц теперь составляют 2 840 гривен вместо 2 680 гривен.

Указанные пенсии напрямую зависят от гарантированной зарплаты. Поскольку последующее ее повышение до 8 000 гривен ожидается в апреле, эти пенсионные выплаты вырастут до 3 200 гривен.

Минимальная пенсия для лиц старше 65 лет с полным стажем равна 40% гарантированной заработной платы.