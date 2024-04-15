Где живут самые богатые пенсионеры Украины

В ПФУ подсчитали, кто из украинцев получает самые большие пенсии. Среди лидеров оказались жители столицы.

Где в Украине самые высокие пенсии

По состоянию на 1 апреля 2024 года, размер средней пенсии в Украине достиг 5 743,27 гривны. Сейчас пенсионные выплаты получают более 10 миллионов человек.

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Самые высокие средние выплаты имеют киевляне – 7 847,68 гривны. В других регионах ситуация следующая:

Ровенская область – 7 205,37 гривны;

Донецкая – 7 017,36 гривны;

Луганская – 6 524,80 гривен;

Днепропетровская – 6 332,81 гривны;

Житомирская – 6 241,93 гривны.

Наименьшие пенсионные выплаты имеют жители Тернопольщины – 4 399,66 гривны. Показатель ниже среднего размера пенсий в Украине зафиксирован в 16 областях.

Как выросли пенсии украинцев в 2024 году

Больше всего на нынешний рост пенсионных выплат повлияла плановая мартовская индексация. Минимальный показатель роста пенсии, в результате индексирования, составил – 100 гривен, максимальный – 1 500 гривен.

Также увеличились выплаты лиц старше 70 лет, этому способствовало начисление надбавки по возрасту. Сейчас размер этой доплаты составляет:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Возрастная надбавка предоставляется при условии, что пенсия лица меньше 10 340,35 гривен.