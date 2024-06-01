Не все так просто: чем отличаются пенсии госслужащих
Источник:Факты
Формула для расчета пенсии у госслужащих отличается от обычной. Именно поэтому выплаты таких пенсионеров могут быть больше в разы.
Как рассчитывается пенсия госслужащего
Пенсия госслужащего высчитывается как процентная доля от прежней зарплаты. Ранее она достигала 90%.
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Однако, впоследствии эта доля опустилась до 60%. Со временем она может сократиться еще больше.
Пенсии обычных граждан имеют другую систему расчета. Во внимание берется не только зарплата, а и приобретенный стаж.
Для примера, обычные пенсии по возрасту назначаются так – сколько у человека стажа, такой процент от зарплаты. То есть, если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия составит 30% от вашей зарплаты.
Чтобы пенсия обычного пенсионера была 60% от зарплаты, ему нужно проработать не менее 60 лет. При этом, он еще должен получать высокую заработную плату.
Какие пенсии в Украине сейчас
В этом году уже состоялась индексация пенсионных выплат. Пенсии некоторых лиц выросли почти на 1 500 гривен.
По состоянию на 1 апреля выплаты пенсионеров следующие:
- 26,84% лиц получают пенсию менее 3 000 гривен;
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 12,06% – от 10 000 гривен.