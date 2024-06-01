Не все так просто: чем отличаются пенсии госслужащих

Формула для расчета пенсии у госслужащих отличается от обычной. Именно поэтому выплаты таких пенсионеров могут быть больше в разы.

Как рассчитывается пенсия госслужащего

Пенсия госслужащего высчитывается как процентная доля от прежней зарплаты. Ранее она достигала 90%.

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Однако, впоследствии эта доля опустилась до 60%. Со временем она может сократиться еще больше.

Пенсии обычных граждан имеют другую систему расчета. Во внимание берется не только зарплата, а и приобретенный стаж.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Для примера, обычные пенсии по возрасту назначаются так – сколько у человека стажа, такой процент от зарплаты. То есть, если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия составит 30% от вашей зарплаты.

Чтобы пенсия обычного пенсионера была 60% от зарплаты, ему нужно проработать не менее 60 лет. При этом, он еще должен получать высокую заработную плату.

Какие пенсии в Украине сейчас

В этом году уже состоялась индексация пенсионных выплат. Пенсии некоторых лиц выросли почти на 1 500 гривен.

По состоянию на 1 апреля выплаты пенсионеров следующие: