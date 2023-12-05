Рост прожиточного минимума: как это повлияет на соцвыплаты

В 2024 году планируется рост прожиточного минимума. Соответственно должны увеличиться и выплаты от государства, которые с ним связаны.

На что повлияет увеличенный прожиточный минимум

С 1 января 2024 года прожиточный минимум на 1 человека будет составлять 2 920 гривен. Этот же показатель для лиц, потерявших трудоспособность составит 2 361 гривну.

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Соответственно, к этому повышению, связанному с прожиточным минимумом соцвыплаты в 2024 году будут следующие:

минимальная пенсия вместо 2 093 гривен станет 2 361 гривны;

максимальные пенсионные выплаты увеличатся с 20 930 до 23 610 гривен;

компенсация за сверхурочный стаж вырастет с 20,9 до 23,6 гривны (речь идет о сумме за каждый дополнительный год).

Также в расчете бюджета на следующий год говорится о росте средней пенсии. Сейчас она составляет – 5 350 гривен. Однако в следующем году средняя пенсия должна увеличиться до 6 000 гривен.

С начала 2024 года возрастут пенсионные выплаты только у граждан, получающих установленный минимум. Основная индексация пенсий пройдет с 1 марта. На своевременность проведения перерасчета будут больше всего влиять события на фронте и успешность атак россиян на критическую инфраструктуру Украины.