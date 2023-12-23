В 2024 году пенсии пересчитают несколько раз: как это повлияет на выплаты

В 2024 году ожидается рост пенсионных выплат. Повышение пенсий будет происходить постепенно до апреля месяца.

Как изменятся выплаты с 1 января

С начала 2024 года запланировано плановое повышение минимальных пенсионных выплат в соответствии с ростом прожиточного минимума. С 2 093 гривен пенсии увеличатся до 2 361 гривны. Соответственно, доплаты за сверхурочный стаж станут 23,6 вместо 20,9 гривны.

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На рост пенсии повлияет и повышение минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Увеличения будут касаться пенсионеров, которым не менее 65 лет, и они имеют стаж более 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Их минимальная пенсия в 2023 году составляет 2 680 гривен. В следующем году она вырастет до 2 840 гривен.

Когда возрастут выплаты всех пенсионеров

Масштабная индексация пенсионных выплат намечена на март 2024 года. Помимо перерасчета состоится внедрение системы пенсионных баллов. Это нововведение должно позволить значительно повышать пенсии, которые начислялись по старой формуле.

В апреле пройдет новая волна роста минимальной зарплаты на 900 гривен. Она составит 8 тысяч гривен. Это означает, что пенсионеры старше 65 лет, приобретшие полный страховой стаж, будут получать минимальные пенсионные выплаты в сумме 3 200 гривен.

Кроме этого, произойдет перерасчет пенсий у тех граждан, которые продолжали работать. Им прибавят приобретенный стаж.