Больше никаких увеличений: кому правительство заморозило пенсии: кому правительство заморозило пенсии
Источник:Кабмин
В марте состоялась масштабная индексация пенсий. Показатель нынешнего перерасчета составил 7,96%.
У кого пенсии будут оставаться без изменений
Кабмин принял решение об изменении порядка начисления пенсионных выплат ветеранам. Теперь эти пенсии никак не связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность.
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После проведения индексации, выплаты указанных лиц правительство "заморозило". Таким образом, их пенсии не будут расти в дальнейшем.
Решение принято из-за недостатка средств в бюджете. Нужно понимать, что количество военных пенсионеров увеличивается, а вот возможность качественно финансировать их выплаты и постоянно их повышать, у государства пока отсутствует.
Какие сейчас эти выплаты
Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность вырос с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Благодаря этому, минимальные выплаты военных пенсионеров изменились так:
- у лиц с инвалидностью вследствие войны I группы выплаты теперь 15 347 гривен, то есть в результате индексации они выросли на 1 742,50 гривны;
- у лиц с инвалидностью вследствие войны II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;
- у лиц с инвалидностью вследствие войны III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны;
- у участников боевых действий – 4 958 гривен – 562,70 гривны.