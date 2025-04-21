Перерасчет пенсий работающих пенсионеров: ПФУ объяснил почему в апреле увеличение будет не для всех

В апреле запланировано проведение автоматического перерасчета выплат работающих пенсионеров. Однако увеличение почувствуют далеко не все из них.

У кого из пенсионеров вырастут пенсии в апреле

Дело в том, что право на перерасчет определяется именно количеством приобретенного стажа на февраль текущего года, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Суд Франции разрешил взыскать с России 5 миллиардов долларов в пользу "Нафтогаза"

Перерасчет проведен с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии,

– говорится в сообщении ПФУ.

Право на проведение перерасчета имеют пенсионеры, которые после назначения пенсии официально работали. Соответственно, за них уплачен ЕСВ. Перерасчет для таких лиц происходит каждые 2 года.

В случае, если пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, продолжают работать, они также имеют право на такое увеличение пенсии. Однако этот перерасчет происходит только если, указанные лица достигли пенсионного возраста.

Обратите внимание! Пересчитанные пенсии поступят уже в апреле с 4 по 25 число.