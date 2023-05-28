Пенсии не будут расти: 4 категории украинцев, которым вообще не поднимут пенсии в 2023 году

В 2023 году в Украине проводится индексация и перерасчет пенсий. Однако ряд категорий пенсионеров не смогут рассчитывать на повышение выплат.

Кому не проиндексируют пенсии

В марте 2023 года более 10,5 миллионов пенсионеров проиндексировали выплаты. В среднем они выросли на 19,7% или примерно на 600 гривен.

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Впрочем, под индексацию не попали 4 категории украинцев. Это:

работающие пенсионеры, имеющие недостаточный низкий страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Будет еще одна индексация

Не попадут указанные категории пенсионеров и до второй волны индексации выплат в 2023 году. Она запланирована на июль 2023 года и коснется, в частности:

ученых;

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления

Изменениям будут подлежать выплаты, назначенные до 31 декабря 2022 года. Индексация составит 19,7%.

Индексация – это не перерасчет

Индексация пенсий – это корректировка размера пенсионной выплаты с учетом размера инфляции и роста средней заработной платы в предыдущие годы.

Перерасчет пенсий производят, когда изменяется любое из условий, учитываемых при начислении пенсии, например, денежное довольствие или стаж.

Напомним ! Индексация касалась основной пенсии без прибавок. Теперь средний размер выплат составляет 5 219,69 гривны, тогда как ранее он был на уровне 4 622,59 гривны.