Ждать ли роста цен на продукты в апреле

Полномасштабное вторжение вызвало значительную инфляцию в Украине. Соответственно, росли и цены на самое необходимое, в частности, продукты.

Как могут измениться цены

Приближается летний сезон, с большой вероятностью скоро подешевеют овощи прошлогоднего урожая. Однако есть и продукты, которые подорожают, в частности, молочка.

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Дмитрий Соломчук Член аграрного комитета Рады По моему мнению, кардинального повышения цен на продукты не произойдет. Овощи, которые зиму хранились в овощехранилищах, начнут дешеветь. В частности уменьшается цена на картофель и лук по сравнению с январем.

Соломчук отмечает, что подешевеют и яйца. Это связано с увеличением количества такого рода домашней продукции в весенне-летнее время.

Стоит заметить, что несмотря на военные действия, в центральных и западных областях Украины начали появляться новые фермерские хозяйства. А это усиливает конкуренцию внутри рынка. На рост цен могут повлиять вероятные проблемы с логистикой, а также стоимость топлива.

Цена на молочную продукцию может несущественно повыситься в случае подорожания топлива. В этом случае молочка может добавить в цене несколько процентов из-за логистики,

– отмечает депутат

Как влияет инфляция на цены

Госстат сообщает, что рост потребительских цен в Украине замедлился и достиг показателя 4,3%. Этому способствовал значительный прошлогодний урожай.

Представители НБУ считают, что инфляция в этом году может ускориться. Однако этот показатель все равно будет оставаться умеренным.