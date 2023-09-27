Тарифы на газ с 1 октября: сколько будут платить украинцы

В 2023 году увеличения коммунальных платежей не будет. В правительстве объяснили, что украинцы не должны компенсировать государственные расходы по восстановлению коммуникаций.

Цены на газ в Украине.

До начала полномасштабного вторжения в Украину газ считался по годовому и месячному тарифу. Цена за кубометр сырья рассчитывалась отдельно.

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Сейчас правительство запретило увеличивать годовой тариф, месячный может изменяться и поныне. Основным регулятором в Украине является "Нафтогаз", выступающий поставщиком последней надежды. Его тариф – 7,96 гривны за кубометр газа. Остальные регуляторы имеют свои цены.

Раньше поставщиков было гораздо больше. Однако в связи с военными действиями и общим экономическим кризисом некоторые предприятия были разрушены или обанкротились.

Изменятся ли тарифы до 2024 года

В телемарафоне глава правления "Нафтогаз" – Алексей Чернышев рассказал, что цена на газ не будет расти, сообщает 24 Канал. Более того, Украина имеет достаточные накопления для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.

Ранее Чернышев сообщал, что до апреля 2024 года цены на газ меняться не будут. Для этого правительство приложило максимум усилий.