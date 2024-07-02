Произойдет ли рост тарифов до конца 2024 года

В этом году некоторые тарифы уже выросли. В частности, стоимость электроэнергии увеличилась почти в 2 раза.

Почему могут вырасти тарифы

Нардеп Олег Семинский заявил, что представители МВФ намекали украинским чиновникам на снятие моратория, который запрещает повышение тарифов. Однако, документальных подтверждений этому нет.

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На самом деле МВФ пока не настаивает на этом. Украинское правительство тоже повышение тарифов до конца года не планирует.

Олег Семинский Народный депутат Они просто выражают свое видение. Надо опять же исходить из реалий, которые мы имеем в стране – война, доходы населения и тому подобное.

Идея повышения тарифов возникла не просто так. В частности, рост стоимости электроэнергии объясняется значительными повреждениями энергосистемы. В результате атак россиян, только весной 2024 года Украина получила убытки в размере 1 миллиард долларов.

Для восстановления энергосистемы требуется финансирование. Один из путей получения этих средств – увеличение тарифов.