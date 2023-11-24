Рост ВВП Украины ускорился до 10%

Несмотря на нестабильную ситуацию в стране, украинская экономика улучшается. Этому способствует значительное международное финансирование и проводимые реформы.

Что происходит с украинской экономикой

В октябре 2022 года падение ВВП было на уровне 31,5%. В 2023 году показатель экономического роста составил 10,5%.

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В период с января по октябрь 2022 года падение ВВП составило 28,4%. В этот же период в 2023 году это значение выросло на 5,5%.

В октябре 2023 года продолжалась положительная динамика ВВП. С одной стороны, высокая урожайность в сельском хозяйстве и благоприятная погода и, соответственно, высокие темпы уборки урожая, стабильная ситуация в энергетике, работа временного коридора для движения гражданских судов в порты Великой Одессы, достаточное предложение товаров и услуг стимулировали динамику ВВП.

– сообщили в Минэкономики

Однако нужно понимать, что украинская инфраструктура сильно разрушена и это далеко не единственный фактор, который вливает на ВВП. Основные причины нестабильной экономики в Украине:

значительные риски;

ухудшенная логистика;

проблемы на рынке труда, в частности, выезд квалифицированных кадров;

недоступность кредитных средств;

незначительный собственный капитал.

В Минэкономики отмечают, что такая положительная динамика в октябре стала возможна, в том числе благодаря развитию оборонного сектора. Сфера услуг в Украине быстро адаптируется к влиянию внешних обстоятельств, что положительно влияет на общую экономическую ситуацию.

Несмотря на значительные разрушения, украинская промышленность набирает обороты. Возобновленная производственная сфера также оказала значительное влияние на рост ВВП.