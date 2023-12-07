Праздничные покупки во время войны: какой бюджет украинцев в 2023 году

Во второй раз период рождественско-новогоднего шопинга будет происходить во время войны. О том, какие суммы украинцы готовы потратить на подарки и когда будут праздновать Рождество, читайте в материале 24 Канала.

Более половины украинцев в этом году не планирует отказываться от праздничного шопинга. Однако эта доля снизилась с предыдущего года – с 61% до 59%. При этом, бюджет составит от 1000 до 5000 гривен для 56% украинцев.

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Самыми популярными категориями товаров для праздничного шопинга все еще остаются продукты питания, одежда и обувь, предметы домашнего обихода и алкогольные напитки.

Интересным и вдохновляющим наблюдением для нас стало то, что молодое поколение украинцев (18 – 27 лет), несмотря на войну и всю непредсказуемость, которую она обуславливает, больше всего среди других возрастов готовы тратить средства на обустройство своего быта, покупая мебель, посуду, декор тому подобное,

– отметил директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине Александр Ямпольский.

Когда будут праздновать Рождество украинцы

Согласно результатам исследования, украинцы не будут медлить с подготовкой к праздникам этого года. Так, 64% опрашиваемых намерены начать шоппинг в период с 1 по 24 декабря. Вероятно, что это связано с переходом Украины на новый календарь :

45% – праздновать Рождество 25 декабря;

32% – планируют праздновать дважды;

17% – будут праздновать 7 января.

Новый год побеждает

68% респондентов планируют направить часть своего рождественского и новогоднего бюджета на благотворительность, а 86% из них направят помощь защитникам на передовой.

Тем не менее 49% украинцев потратят больше на празднование Нового года, а не на Рождество. Следовательно, больше всего средств на празднование Нового года планируют потратить респонденты в восточных областях Украины; в то время как на празднование Рождества – в западных областях.

При этом основное место для рождественского и новогоднего шопинга – супермаркеты и большие торговые центры. Несмотря на войну, на онлайн-магазины приходится всего 40% респондентов.