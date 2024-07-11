Россияне объявили в розыск соучредителя "ПриватБанка"

Россияне объявили о розыске Геннадия Боголюбова. Его обвиняют в уголовном правонарушении.

Что известно об этом деле

Геннадий Боголюбов считался одним из самых богатых украинцев, согласно рейтингу Forbes. По состоянию на 2021 год его состояние составляло ориентировочно 1,7 миллиарда долларов.

Читайте также Перспективы сотрудничества с американскими оборонными компаниями: что обсуждал Зеленский в США

Основным проектом Боголюбова был "Приватбанк". Однако после национализации этого финансового учреждения дела бизнесмена ухудшились из-за подозрения в финансовых махинациях.

В конце июня Боголюбов покинул Украину, используя поддельные документы. За это Государственное бюро расследований объявило ему подозрение.

Как сообщают российские СМИ, россияне подозревают Боголюбова в совершении уголовного правонарушения. Но какого именно они не уточняют.