Стремительное падение рубля: российский центробанк объявил срочное собрание

Российскую валюту признали одной из самых слабых в мире, ее падение продолжается. Теперь россияне смогут приобрести 1 доллар не менее чем за 100 рублей.

Ухудшение российской экономики

Несмотря на значительное количество санкций, российская экономика долго маневрировала и удерживала рубль на стабильном уровне. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась. Российский ЦБ объявил срочное собрание из-за резкого падения рубля.

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Впервые за 16 месяцев российская валюта достигла отметки более 100 рублей за доллар.

По плану собрание ЦБ должно было проходить 15 сентября. Однако теперь встреча назначена на 15 августа.

Что будет с рублем

Российские СМИ сообщили в понедельник 14 августа, что курс доллара поднялся выше 100 рублей, а евро – 110 рублей. Несмотря на то, что кремлевские пропагандисты уверяют, что это неважно, российский ЦБ уже готовится к экстренному заседанию.

Основные причины падения рубля:

поразительное уменьшение объемов экспорта;

рост спроса на импорт;

дефицит бюджета, из-за значительных расходов на армию.

Возрастающая инфляция постепенно уменьшает финансовые возможности России. Ранее ее процент составлял – 4,3%. Ожидается, что в этом году инфляция вырастет до 5 – 6,5%.