Новые победы Путина: Россия в 2023 году потеряла более 50% европейского рынка газа

Европа решила нивелировать влияние Росии и сформировать энергонезависимость от российского сырья. Кремль такого не ожидал.

Что происходит на европейском рынке газа

Согласно данным Reuters, количество природного газа в течение 2023 года, поставляемого российским "Газпромом" в Европу уменьшилось на 55,6%. Или на 28,3 миллиарда кубометров в цифровом значении.

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Ранее Европа являлась основным рынком для российского экспорта. В период 2018 – 2019 годов общая сумма поставок составила 175 – 180 миллиардов кубометров газа. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация кардинально изменилась.

Поскольку "Газпром" не публиковал данные за 2023 год, европейская газотранспортная группа Entsog провела собственный анализ ежедневных отчетов российской компании. Известно, что показатель 2022 174,8 миллионов кубометров снизился до 77,6 миллиона кубометров в 2023 году.

План Путина снова провалился

Путин не раз делал заявления с угрозами ЕС. Российский президент обещал оставить Европу без газа. Европейцы решили самостоятельно отказаться от сырья из страны-агрессора.

В результате новоизбранного вектора Европы, Россия была вынуждена определить новое основное направление для продажи газа. В прошлом году уровень экспорта российского сырья в Китай вырос до 40%.