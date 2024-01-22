Спрос на дистанционную работу растет: как изменился украинский рынок труда
Сейчас многие компании переходят на дистанционный режим. Количество работодателей, выбирающих такой формат работы, растет вместе со стремительной цифровизацией.
Как изменится рынок труда в 2024 году
Издание The Economist опубликовало прогноз на 2024 год, согласно которому дистанционный формат работы будет активно распространяться. Также, вероятно, увеличится количество фрилансеров.
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Сейчас из-за работы из дома пустуют ориентировочно 20% американских офисов и 8% – европейских. Понимаем, что самым активным временем перехода к дистанционной работе было распространение COVID-19, именно в этот период происходила быстрая адаптация и цифровизация процессов. Выросло и количество фрилансеров в это время.
Все больше людей выбирают возможность работать из дома и не тратить время на дорогу в офис. В свою очередь, привлекательной стороной фриланса является свободный график.
Как меняется рынок труда в Украине
Война на Украине стимулировала развитие дистанционного формата работы на местном рынке. Понимаем, что благодаря переходу в онлайн, некоторая часть людей смогла сохранить свое рабочее место, несмотря на переезд в другой город или за границу.
Портал Work.ua провел опрос. Согласно результатам, ситуация с дистанционной работой в Украине сейчас такова:
- 44% работодателей не имеют в штате работающих удаленно;
- 18% работодателей еще не определились с форматом на 2024 год;
- 17% – убрали дистанционный формат в этом году;
- 12% – поддерживают работу своих работников онлайн;
- 9% – пропагандируют смешанную занятость.