Спрос на дистанционную работу растет: как изменился украинский рынок труда

Сейчас многие компании переходят на дистанционный режим. Количество работодателей, выбирающих такой формат работы, растет вместе со стремительной цифровизацией.

Как изменится рынок труда в 2024 году

Издание The Economist опубликовало прогноз на 2024 год, согласно которому дистанционный формат работы будет активно распространяться. Также, вероятно, увеличится количество фрилансеров.

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Сейчас из-за работы из дома пустуют ориентировочно 20% американских офисов и 8% – европейских. Понимаем, что самым активным временем перехода к дистанционной работе было распространение COVID-19, именно в этот период происходила быстрая адаптация и цифровизация процессов. Выросло и количество фрилансеров в это время.

Все больше людей выбирают возможность работать из дома и не тратить время на дорогу в офис. В свою очередь, привлекательной стороной фриланса является свободный график.

Как меняется рынок труда в Украине

Война на Украине стимулировала развитие дистанционного формата работы на местном рынке. Понимаем, что благодаря переходу в онлайн, некоторая часть людей смогла сохранить свое рабочее место, несмотря на переезд в другой город или за границу.

Портал Work.ua провел опрос. Согласно результатам, ситуация с дистанционной работой в Украине сейчас такова:

44% работодателей не имеют в штате работающих удаленно;

18% работодателей еще не определились с форматом на 2024 год;

17% – убрали дистанционный формат в этом году;

12% – поддерживают работу своих работников онлайн;

9% – пропагандируют смешанную занятость.