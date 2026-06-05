172 000 новых рабочих мест только за май: что известно о рынке труда в США

За май в США прибавилось 172 тысячи рабочих мест несмотря на стабильный уровень безработицы. В частности на фоне экономических вызовов из-за войны в Иране рынок труда в стране остается стабильным.

Рынок труда в США

О том, повлияла ли на экономику США война на Ближнем Востоке, пишет The Guardian.

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Несмотря на то, что уровень безработицы в США остается стабильным – 4,3%, в мае работодатели государства создали 172 000 рабочих мест. То есть из-за последствий войны в Иране, в частности экономическую неопределенность и рост инфляции, рынок труда США все равно остается стабильным.

Отмечается, что сначала экономисты прогнозировали +80 тысяч рабочих мест с неизменным уровнем безработицы. Однако предварительные данные за март и апрель тоже пришлось пересматривать. Показатели выросли.

Существенный рост количества рабочих мест в течение мая был в сфере досуга (+70 тысяч мест), с учетом 48 новых рабочих мест для сферы общественного питания. В частности выросла занятость в местном самоуправлении и здравоохранении.

Экономика США

С общей экономикой ситуация немного сложнее. Если точнее, речь идет о Федеральной резервной системе (ФРС). Центробанк имеет давление от Белого дома по снижению процентных ставок.

Обычно ФРС снижает ставки как реакцию на слабый рынок труда. Таким образом удается стимулировать экономику, хотя есть риск повышения цен. В то же время в нынешней ситуации все наоборот, ведь появляются новые рабочие места и соответственно растут цены. Поэтому обосновать снижение процентных ставок, которое требуют в Белом доме, будет сложно.

В то же время по статистике Министерства труда в апреле количество вакансий выросло до 7,6 миллиона. Количество тех, кто уволился, или кого сократили, осталась почти неизменной.

В мае найм был более широкомасштабным, чем мы видели за последние несколько лет.Рынок труда продолжает демонстрировать устойчивую динамику накануне летнего сезона найма,

– объясняла Нела Ричардсон, главный экономист ADP.

В частности экономисты прогнозируют, что ФРС не изменит ставки.

Напомним, ранее США объявили о введении новых пошлин на импорт. Под тарифы могут попасть основные торговые партнеры государства.

В частности Швейцария до сих пор работает с США по соглашению. Там отмечают, что хотят урегулировать экономические отношения между странами. В то же время в администрации Трампа планируют ввести дополнительные пошлины для товаров, которые якобы производят с использованием принудительного труда.

Известно, что Швейцария отвергает эти обвинения. В частности в планах США ввести пошлину в 10% на все товары из ЕС.