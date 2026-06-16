Вакансии без указания размера зарплаты: нормально ли это в Украине и когда стоит ожидать прозрачности

Поиск работы в Украине через онлайн-сервисы часто сопряжен с неопределенностью в вопросе оплаты труда, поскольку не во всех вакансиях четко указан уровень заработной платы. Европейский Союз отходит от этой практики, поэтому для Украины на пути к интеграции формируется новый ориентир.

Какой процент вакансий имеет указанный уровень зарплаты

Как рассказала в комментарии 24 Каналу руководительница платформы по трудоустройству OLX Робота Мария Абдуллина, для большинства соискателей размер зарплаты является ключевым фактором выбора при трудоустройстве. Однако прозрачность рынка зависит не только от наличия данных об оплате в вакансиях.

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96% вакансий на платформе публикуются с указанием зарплаты. По словам представительницы компании, такой высокий показатель является результатом целенаправленной работы с работодателями.

Мария Абдуллина, руководительница платформы по трудоустройству OLX Работа Это напрямую влияет на динамику откликов кандидатов. Наше исследование подтверждает, что уровень зарплаты является ключевым фактором выбора работы для 90% соискателей, особенно в сфере рабочих профессий, на которых, собственно, фокусируется наша платформа. Когда человек ищет работу кассира, водителя или строителя, он смотрит на цифру.

Мария Абдуллина отмечает, что показателем прозрачности оплаты труда является не столько озвученный уровень зарплаты, сколько наличие официального трудоустройства. Согласно майскому исследованию OLX Работа, каждый третий работник в Украине оформлен неофициально или на минимальную зарплату с наличной доплатой.

Данные платформы свидетельствуют о росте зарплат на 20% из года в год, но в то же время 61% тех, кто уже работает, говорят, что не получили ни одного повышения за последний год. То есть работодатели отчитываются о росте заработных плат, но работники этого не ощущают.

По мнению Марии Абдуллиной, это отражает масштабы "серого" рынка труда, который остается незаметным для официальной статистики, но хорошо прослеживается в реальных данных платформы.

На сервисе Work.ua 71% вакансий публикуются с указанием зарплаты. Как рассказала в комментарии 24 Каналу директор по коммуникациям и партнерствам компании Леся Примакова, количество таких объявлений в последнее время несколько выросло. Это произошло благодаря появлению вакансий в сфере военного рекрутинга, в которых обычно указывается зарплата. Однако даже без них прозрачность в отношении зарплат демонстрируют 66–68% объявлений о работе, и эта цифра держится уже около 6 лет.

Леся Примакова, директор по коммуникациям и партнерствам компании Мы не можем гарантировать точность и достоверность указанной зарплаты в каждой вакансии по двум причинам: иногда работодатели указывают зарплату с налогами или без, а иногда могут указывать недостоверные данные. Но мы точно можем полагаться на общие данные, поскольку они совпадают с исследованиями НБУ и другими источниками, а также — на тенденции в области зарплат.

По словам Леси Примаковой, на вопрос о причинах отсутствия данных о зарплатах в вакансиях 69% работодателей ответили следующим образом: зарплата зависит от переговоров с кандидатами. То есть это означает, что они торгуются на собеседованиях.

Как меняются правила на рынке труда в ЕС

Европейский Союз требует от работодателей более высоких стандартов прозрачности оплаты труда. Как сообщили в Европейской комиссии, новые правила вступают в силу во всех странах ЕС и предусматривают следующие обязательства:

информировать о начальной зарплате или диапазоне оплаты труда в объявлении о вакансии или перед собеседованием и не спрашивать об истории оплаты труда соискателей;

по запросу работников предоставлять информацию об их уровне оплаты труда, а также о средних зарплатах мужчин и женщин, выполняющих одинаковую или равноценную работу;

публиковать информацию о разрыве в оплате труда женщин и мужчин в компаниях, насчитывающих не менее 100 сотрудников;

проводить оценку заработной платы, если отчеты выявляют в оплате труда гендерный разрыв не менее 5%, который невозможно оправдать.

По данным Евростата за 2024 год, зарплаты женщин в ЕС в среднем на 11,1% ниже, чем у мужчин. Принятая в 2023 году Директива о прозрачности оплаты труда призвана помочь преодолеть этот разрыв и улучшить доступ к правосудию для жертв дискриминации в заработной плате.

Данные Государственной службы статистики Украины свидетельствуют, что разрыв в оплате труда мужчин и женщин составляет 27%. В первом квартале 2026 года среднемесячная зарплата мужчин составляла 33 798 гривен, а женщин — 24 791 гривна.

Возможны ли законодательные изменения на рынке труда в Украине

В Украине также присутствуют законодательные инициативы по изменению системы оплаты труда, однако их вектор в отношении прозрачности отличается от европейского.

В законопроекте №14387, который был внесен в Верховную Раду 19 января 2026 года, предлагается статья под названием "Секретность оплаты труда", которая провозглашает информацию о заработной плате "конфиденциальной" и "подлежащей защите от неправомерного разглашения".

По заключению комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, указанная статья противоречит требованиям директивы Европейского Союза о прозрачности оплаты труда.

Отметим, что Украина встала на путь вступления в ЕС, поэтому ей придется адаптировать свое законодательство к европейскому.

Напомним, что, по оценкам Минэкономики, Украине не хватает около 4,5 миллиона работников. Работодатели активно ищут специалистов в отраслях транспорта, строительства, промышленности, торговли и сферы услуг.

Кадровый дефицит вынуждает работодателей повышать зарплаты, упрощать требования к кандидатам, нанимать людей без опыта и привлекать работников старше 50 лет.