Спрос на валюту вырос в 5 раз: какая сейчас ситуация на рынке

Статистика межбанковского валютного рынка продемонстрировала значительный рост курса. Речь идет о данных НБУ, согласно которым, было продано рекордное количество долларов.

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По словам Данилишина, с начала 2023 года НБУ получили "чистую" прибыль по продаже иностранной валюты почти 18 миллиардов долларов С начала полномасштабного вторжения в Украине ввели фиксированный курс доллара. Также финансовые учреждения ввели денежные ограничения.

Безналичный балансируется благодаря тому, что НБУ продают валюту по курсу, приближенному к официальному.

С 11 по 15 сентября НБУ продал на межбанке валюту в 873 миллиона долларов. Для компенсации расходов используется международная денежная помощь.

Каким будет курс в конце сентября

На колебания валюты напрямую повлияет ситуация в стране. По мнению банкира Тараса Лесового, если вражеские обстрелы будут продолжаться и энергосистема будет повреждена, тогда возможны разительные изменения на финансовом рынке, сообщает 24 Канал.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка 38,7 – 39 гривен за доллар и 41,7 гривны за евро. В то же время спрэд останется в "сознательном" состоянии - до 0,3 грн, а текущий (ежедневный) курс будет колебаться от 0,3 до 0,5 гривен.

Следует отметить, что общая экономическая ситуация в стране улучшается, и поэтому прогнозы экспертов оптимистичны.