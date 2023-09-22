Причини зростання попиту
Статистика міжбанківського валютного ринку продемонструвала значне зростання курсу. Йдеться про дані НБУ, відповідно до яких, була продана рекордна кількість доларів.
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Суттєве зростання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на тлі скорочення її пропозиції призвело до 5-разового збільшення порівняно із позаминулим тижнем чистого попиту на валюту на міжбанківському ринку.
За словами Данилишина, з початку 2023 року НБУ отримали "чистий" прибуток з продажу іноземної валюти майже 18 мільярдів доларів З початку повномасштабного вторгнення, в Україні запровадили фіксований курс долара. Також фінансові установи ввели валютні обмеження.
З 11 по 15 вересня НБУ продав на міжбанку валюту на 873 мільйонів доларів. Для компенсації витрат, використовується міжнародна грошова допомога.
Яким буде курс в кінці вересня
На коливання валюти напряму вплине ситуація в країні. На думку банкіра Тараса Лєсового, якщо ворожі обстріли продовжуватимуться і енергосистема буде пошкоджена, тоді можливі разючі зміни на фінансовому ринку, повідомляє 24 Канал.
38,7 – 39 гривень за долар та 41,7 гривні за євро. Водночас спред залишиться в "притомному" стані – до 0,3 грн, а поточний (щоденний) курс коливатиметься від 0,3 до 0,5 гривень.
Варто зазначити, що загальна економічна ситуація в країні покращується і тому прогнози експертів оптимістичні.