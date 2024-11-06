Самые дорогие выборы в истории США: сколько потратили Трамп и Харрис на президентскую гонку

Финансовые расходы Дональда Трампа и Камалы Харрис на президентскую гонку 2024 года побили исторические рекорды США. Сколько средств было инвестировано в кампании каждого кандидата, читайте дальше.

Сколько денег потратили Трамп и Харрис

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп вместе потратили рекордные 3,5 миллиарда долларов на свои кампании, сделав выборы 2024 года самыми дорогими в истории страны., сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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В то же время в целом было собрано около 4,2 миллиарда долларов включая взносы партийных комитетов и внешних групп:

Команда Харрис: собрала более 2,3 миллиарда долларов через Демократический национальный комитет, супергруппы и Super PACs, которые позволяют получать неограниченные пожертвования от физических лиц. Из этой суммы уже потрачено 1,9 миллиарда долларов.

собрала более через Демократический национальный комитет, супергруппы и Super PACs, которые позволяют получать неограниченные пожертвования от физических лиц. Из этой суммы уже потрачено 1,9 миллиарда долларов. Команда Трампа: собрала более 1,8 миллиарда долларов, из которых 1,6 миллиарда долларов – уже потрачено. Также расходы частично покрывались за счет партии и супергрупп, в частности America Pac, финансируемой Илоном Маском, который пожертвовал около 118 миллионов долларов.

Отмечается, что около половины всех средств было потрачено на рекламу, особенно в семи штатах, которые считаются ключевыми для результатов выборов.