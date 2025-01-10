Самые масштабные санкции: США запрещают своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России

В пятницу, 10 января, США ввели самые масштабные санкции против России в нефтяной и энергетической отрасли. Этого решения очень ждала Украина.

Киев надеется, что санкции позволят сломать хребет стране-бензоколонке. Ведь Россия торговала нефтью с миром с помощью теневого флота и так питала свою военную машину. Детали собрал 24 Канал.

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Что известно о нефтяных и энергетических санкциях против России

В большом пакете – санкции против более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора России. Все они прямо или косвенно обеспечивают финансирование военной машины Кремля. Это, в частности, сын совладельца "Лукойла" миллиардера Алекперова, два заместителя министра энергетики России, президент "Лукойла", руководители Газпромнефти, Сургутнефтегаза, Татнефти и "Зарубежнефти".

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало свои решения в соответствии с указами президента США. Российские лицензии были отозваны, а американским компаниям предоставили разрешения на прекращение операций с участием российских компаний.

В поле зрения американских законодателей попали Газпром Нефть и Сургутнефтегаз, их дочерние компании и два активных терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Это крупнейшие игроки российской нефтегазовой отрасли.

Кроме них, наложены санкции на Ингосстрах и Альфастрахование. Эти компании страхуют суда, которые перевозят нефть, и таким образом помогают России обходить ограничения. Но теперь их деятельность заблокировали.

Особый акцент сделан на ограничениях, которые препятствуют России избегать "ценовых потолков" на нефть, внедренных странами G7. В санкционные списки попадает 184 танкера. Это решение дополнено закрытием доступа для остаточных судов компании Совкомфлот, что устраняет пробелы в международной системе санкций,

– написал Андрей Ермак.

А также введены санкции против Росатома – 14 членов совета директоров. Именно Росатом причастен к незаконному контролю над Запорожской атомной электростанцией.

Сербская "дочка" Газпрома NIS также под санкциями.

Важно, что США идентифицировали активность всего энергетического сектора российской экономики как вредную. Таким образом можно будет накладывать санкции на любое лицо или компанию, которые работают в этой сфере.

Андрей Ермак заверил, что был учтен ряд предложений группы Макфола – Ермака по противодействию теневому танкерному флоту.

Среди других решений США:

Запрет предоставлять услуги в сфере добычи и транспортировки нефти, включая американские и международные компании.

Введение ограничений на LNG-терминалы в России, включая Portovaya и Cryogas Vysotsk (это значительно сократит экспортные возможности агрессора).

признание рисков для международных финансовых учреждений, которые сотрудничают с Россией или ее военными структурами. Ведь на эти институты могут наложить вторичные санкции.

США запрещают своим компаниям с 27 февраля предоставлять нефтесервисные услуги в России.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила: "Соединенные Штаты принимают радикальные меры против основного источника доходов России для финансирования ее жестокой и незаконной войны против Украины".

Захарова уже прошлась по Байдену из-за этого, мол, он не оставил след в истории, а "наследил". Хотя о необходимости ввести нефтяные санкции против России говорилось очень давно. Впрочем, реализовали это только сейчас.