В каких регионах украинцы получают самые высокие пенсии

ПФУ подвел итоги 2023 года. Представители фонда подсчитали, что размер средней пенсии за последние 12 месяцев вырос на 16,5%.

В каких областях самая высокая пенсия

На 1 января 2024 года количество получающих выплаты пенсионеров – 10,5 миллионов. При этом размер средней пенсии достиг показателя 5 385 гривен. Это на 762 грн больше, чем в начале 2023 года.

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Регионы с высокими пенсионными выплатами:

жители Киева имеют в среднем – 7 249 гривен;

Ровенская область – 6 790 гривен;

Донецкая – 6 662 гривны;

Луганская – 6 334 гривны;

Житомирская – 924 гривны.

Самые низкие пенсии у жителей таких областей:

Тернопольская – 4070 гривен;

Черновицкая – 4 256 гривен;

Закарпатская – 4262 гривны.

Какими были пенсии в 2023 году

В течение 2023 года произошел рост выплат. Основные повышения произошли при индексации в марте.

Наибольшие пенсии – более 10 000 гривен, имели всего 10,9% украинцев. Наименьшие выплаты – до 2 000 гривен получали 0,6% граждан. Другие пенсионеры имели следующие пенсии: