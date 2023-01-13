Сколько пенсионеров в Украине получают самые высокие пенсии

В Украине самыми высокими пенсиями считаются выплаты от 10 000 гривен. Однако их получает меньшинство.

Эти выплаты приходятся на 7,3% пенсионеров, или 776 328 человек. Средний размер этих выплат составляет 14 676 гривен. Максимальный размер пенсий составляет 20 930 гривен.

Интересно В Украине пересчитают платежки за коммуналку: есть несколько условий

Какие пенсии получают остальные украинцы

Выплаты от 5 000 гривен до 10 000 гривен получают 2 040 330 человек, что составляет 19,1% от общего числа пенсионеров. Средний размер этих пенсий составляет 6776 гривен.

Пенсии от 4 001 до 5 000 гривен получают 1 218 845 человек или 11,4% пенсионеров.

Средний размер выплат составляет 4 457,97 гривны.

Средний размер выплат составляет 4 457,97 гривны. Выплаты от 3 001 до 4000 гривен получают 2 515 573 человека или 23,5%. Средний размер этих выплат составляет 3 470,22 гривны.

Выплаты от 2 001 до 3 000 гривен получают 4 067 577 человек, что составляет 38,1%

Средний размер пенсий составляет 2 443,60 гривны.

Средний размер пенсий составляет 2 443,60 гривны. 69 268 человек или 0,6% от пенсионеров получают пенсии до 2 000 гривен. Средний размер 1 209,22 гривны.

Общая численность пенсионеров в Украине составляет 10 687 921 человек. Средний размер пенсионной выплаты составляет 4 622,59 гривны.

В каком регионе самая большая пенсия

Самая средняя пенсия в городе Киев, она составляет 6 336,99 гривны. Второе и третье место занимают Донецкая и Луганская области – 5 818,65 гривны и 5 365,48 гривны соответственно.

Далее в рейтинге идет Днепропетровская и Житомирская области со средним размером выплат 5126,43 гривны и 4 953,37 гривны.

Сколько стажа нужно для получения пенсии

Необходимый размер стажа в 2023 году вырос в год. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 30 лет страхового стажа. Те, у кого недостаточно стажа, могут либо подождать, либо докупить стаж.

Выйти на пенсию в 63 года смогут украинцы со стажем в 20 лет. Если этого нет, то есть шанс отдохнуть от работы в 65 лет. Но только при наличии страхового стажа хотя бы 15 лет.

Напомним, в 2023 году одной из приоритетных задач правительства является внедрение накопительной пенсии. В результате этой реформы каждый украинец получит свой счет для пенсионных накоплений.