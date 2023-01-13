Ці виплати припадають на 7,3% пенсіонерів, або 776 328 осіб. Середній розмір цих виплат складає 14 676 гривень. Максимальний розмір пенсій становить 20 930 гривень.

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Які пенсії отримує решта українців

Виплати від 5 000 гривень до 10 000 гривень отримують 2 040 330 осіб, що становить 19,1% від загального числа пенсіонерів. Середній розмір цих пенсій складає 6 776 гривень.

Пенсії від 4001 до 5000 гривень отримують 1 218 845 осіб або 11,4% пенсіонерів.

Середній розмір виплат складає 4 457,97 гривні.

Середній розмір виплат складає 4 457,97 гривні. Виплати від 3001 до 4000 гривень отримують 2 515 573 особи або 23,5%. Середній розмір цих виплат становить 3 470,22 гривні.

Виплати від 2001 до 3000 гривень отримують 4 067 577 осіб, що складає 38,1%

Середній розмір пенсій становить 2 443,60 гривень.

Середній розмір пенсій становить 2 443,60 гривень. 69 268 осіб або 0,6 % від пенсіонерів отримують пенсії до 2000 гривень. Середній розмір 1 209,22 гривні.

Загальна чисельність пенсіонерів в Україні становить 10 687 921 осіб. Середній розмір пенсійної виплати складає 4 622,59 гривні.

В якому регіоні найбільша пенсія

Найбільша середня пенсія у місті Київ, вона складає 6 336,99 гривні. Друге та третє місце займають Донецька та Луганська області – 5 818,65 гривні та 5 365,48 гривні відповідно.

Далі у рейтингу йде Дніпропетровська та Житомирська області з середнім розміром виплат 5 126,43 гривні та 4 953,37 гривні.

Скільки стажу потрібно для отримання пенсії

Необхідний розмір стажу у 2023 році зріс на рік. Тепер щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати 30 років страхового стажу. Ті, у кого недостатньо стажу, можуть або зачекати, або докупити стаж.

Вийти на пенсію у 63 роки зможуть українці зі стажем у 20 років. Якщо і цього немає, то є шанс відпочити від роботи у 65 років. Але лише за умови наявності страхового стажу хоча б 15 років.

Нагадаємо, у 2023 році однією із пріоритетних задач уряду є впровадження накопичувальної пенсії. В результаті цієї реформи кожен українець отримає власний рахунок для пенсійних накопичень.