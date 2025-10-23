Россия теряет влияние на Европу: как 19 пакет санкций ЕС положит конец зависимости от газа

Утвержденный 23 октября 19 пакет санкций ЕС лишит Россию ключевого рычага влияния на политику Европейского Союза. В сочетании с давлением США на российские нефтяные компании это ударит по экономике страны с новой силой.

Как 19 пакет санкций выводит ЕС из-под влияния России?

Новые санкции Европейского Союза против России помогут усилить давление на ее энергетическую отрасль, а координация действий с США может укрепить санкционный контроль. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал экономист Иван Ус.

В 19 пакете ЕС декларировал отказ от российского сжиженного газа: с января 2027 года его импорт запрещен для долгосрочных контрактов, а через шесть месяцев – для краткосрочных. Также Европа усилила существующий запрет на транзакции в отношении государственных производителей нефти – "Роснефть" и "Газпром нефть".

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Основным рычагом влияния России на ЕС были поставки нефти и газа. Сейчас мы видим отхождение от этой зависимости. То есть если его материализуют, это будет означать, что ЕС не зависит от российского газа, а значит Россия не имеет этого рычага влияния на европейскую политику. Соответственно последняя будет более жесткой по отношению к России.

За несколько часов до объявления о новом пакете ЕС в США сообщили о новых санкциях против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Они предусматривают блокирование их имущества и долей в США, а также включают 31 дочернюю компанию.

Эксперт Иван Ус видит возможность согласования действий в утверждении санкций со стороны ЕС и США против России.

Сначала США впервые за каденцию Трампа вводят экономические санкции против России. Там две компании, но важно, что это государственная и частная компания – Лукойл. Есть различие во времени, но в тот же день ЕС вводит свой пакет, поэтому думаю, что здесь была определенная координация действий,

– говорит экономист.

Иван Ус считает, что это экономическое давление со стороны ЕС и США может быть более эффективным, учитывая рост контроля за выполнением санкций, недостатком которого Россия пользуется сейчас.

У ЕС недостаточно инструментария для отслеживания санкций, а в США он есть. Но США по сей день говорили, что не будут никаких санкций вводить, а тут получается, что они таки будут. Соответственно США возвращаются на трек санкционного давления на Россию, а там, где новые санкции, там и контроль за выполнением предыдущих. А поскольку в США больше возможностей и есть отработанный механизм, они также возвращаются к контролю за Россией в этом направлении,

– заключает эксперт.

Какие еще санкции против России содержит 19 пакет?