Росія втрачає вплив на Європу: як 19 пакет санкцій ЄС покладе край залежності від газу

Затверджений 23 жовтня 19 пакет санкцій ЄС позбавить Росію ключового важеля впливу на політику Європейського Союзу. У поєднанні з тиском США на російські нафтові компанії це вдарить по економіці країни з новою силою.

Як 19 пакет санкцій виводить ЄС з-під впливу Росії?

Нові санкції Європейського Союзу проти Росії допоможуть посилити тиск на її енергетичну галузь, а координація дій зі США може зміцнити санкційний контроль. Про це у коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

У 19 пакеті ЄС декларував відмову від російського зрідженого газу: з січня 2027 року його імпорт заборонений для довгострокових контрактів, а за шість місяців – для короткострокових. Також Європа посилила наявну заборону на транзакції щодо державних виробників нафти – "Роснафта" та "Газпром нафта".

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Основним важелем впливу Росії на ЄС було постачання нафти й газу. Зараз ми бачимо відходження від цієї залежності. Тобто якщо його матеріалізують, це означатиме, що ЄС не залежить від російського газу, а отже Росія не має цього важеля впливу на європейську політику. Відповідно остання буде більш жорсткою щодо Росії.

За кілька годин до оголошення про новий пакет ЄС у США повідомили про нові санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта" та "Лукойл". Вони передбачають блокування їхнього майна та часток у США, а також включають 31 дочірню компанію.

Експерт Іван Ус вбачає можливість узгодження дій у затвердженні санкцій з боку ЄС та США проти Росії.

Спочатку США вперше за каденцію Трампа запроваджують економічні санкції проти Росії. Там дві компанії, але важливо, що це державна й приватна компанія – Лукойл. Є відмінність у часі, але в той же день ЄС запроваджує свій пакет, тож думаю, що тут була певна координація дій,

– каже економіст.

На думку Івана Уса, що цей економічний тиск з боку ЄС та США може бути більш ефективним з огляду на зростання контролю за виконанням санкцій, нестачею якого Росія користується зараз.

У ЄС недостатньо інструментарію для відстеження санкцій, а в США він є. Але США до цього дня казали, що не будуть ніяких санкцій запроваджувати, а тут виходить, що вони таки будуть. Відповідно США повертаються на трек санкційного тиску на Росію, а там, де нові санкції, там і контроль за виконанням попередніх. А оскільки в США більше можливостей і є відпрацьований механізм, вони також повертаються до контролю за Росією в цьому напрямку,

– підсумовує експерт.

Які ще санкції проти Росії містить 19 пакет?