Новая система санкций против России: США и Турция ведут переговоры
Источник:Hürriyet
Недавно чиновники из Анкары и Вашингтона обсудили соблюдение санкций против России. После обнародования Турцией своего будущего расследования, при необходимости введут дополнительные меры.
США и Турция обсудили санкции
Вашингтон собирается ввести санкции против компаний, которые не прекратили коммерческое сотрудничество с Россией. Однако сейчас обе страны еще не успели провести соответствующие расследования.
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Это привело к различным экономическим проблемам. Поэтому США и Турция договорились, что первая информирует вторую о потенциальных компаниях и предоставляют запрос на получение информации. Это новая система под названием "схема соблюдения санкций".Напомним! После угроз США наложить санкции на турецкие компании, которые не прекратили сотрудничество с Россией, Турция значительно ослабила свою приверженность к оккупанту. Это привело к замедлению таких платежей как за импортируемую нефть и турецкий экспорт.
Например, турецкий нефтяной терминал "Дортиол", который расположен в Средиземном море, не будет принимать российский импорт из-за усиления санкционного давления со стороны США. Анкара, которая хочет усилить военное сотрудничество с американцами, частично начала выполнять положения о финансовых санкциях в отношении России.