ЕС готовит новые санкции против России: как Европа планирует "ударить" по Кремлю
- ЕС готовит 20-й пакет санкций против России, направленный на теневой флот и блокирование схем обхода действующих ограничений.
- Санкции также ограничат энергетические доходы Москвы и будут противодействовать гибридным угрозам, в частности на море, в воздухе и киберпространстве.
Европейский Союз готовит 20-й пакет санкций против России. Он должен ударить по теневому флоту и блокировать схемы обхода уже действующих ограничений.
Что известно о 20-м пакете санкций против Кремля?
Кроме того, новый пакет должен ограничить энергетические доходы Москвы, о чем заявил федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
Кроме того, 20-й пакет санкций будет направлен на противодействие гибридным угрозам России, проявляющихся на море, воздухе и киберпространстве. К тому же должны усилить защиту критической инфраструктуры Европы.
Мы гораздо сильнее и устойчивее, чем хочет верить Путин,
– сказал министр.
Он также отметил теневой флот России. Министр добавил, что эти суда не только позволяют Кремлю получать доходы, но и создают серьезную угрозу для Балтийского побережья. Более того, часто это корабли в плохом техническом состоянии с недостаточно подготовленными экипажами. В случае аварии такого танкера побережья Балтийского моря могут быть сильно загрязнены.
Поэтому страны Европейского Союза планируют:
- усилить контроль над такими судами;
- активнее применять морское право;
- расширять международное сотрудничество.
Страны Балтийского региона планируют обмениваться информацией о деятельности теневого флота и владельцев судов.
Мы хотим также действовать против судов, чей статус флага непонятен. Это предусматривает и морское право. Мы должны сейчас использовать все возможности морского права, чтобы останавливать такие суда,
– сказал Иоганн Вадефуль.
Заметьте! Согласно его словам, новые санкции будут включать не только ограничения на энергетические доходы Москвы, но и меры против обхода санкций. Это должно уменьшить финансовые потоки России и повысить безопасность региона.
Напомним, что по меньшей мере 20% судов теневого флота остановились. Об этом сообщал Владимир Зеленский.
Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов,
– говорится в соцсетях президент Украины.
Он добавил, что все они должны быть добавлены в санкционные списки.
Санкционное давление будет продолжаться на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота.
Что еще следует знать о решении Евросоюза в отношении России?
- Уже 29 января 2026 года состоится включение России в список стран повышенного риска Евросоюза. Это существенно усложнит банковские переводы для россиян. Россияне в странах Европы все чаще будут сталкиваться с новыми проверками, отказами в открытии и закрытием счетов.
- А 26 января страны Евросоюза окончательно утвердили запрет на импорт российского газа. Импорт СПГ ЕС остановит до конца 2026 года, а поставки трубопроводного газа – до 30 сентября 2027 года.