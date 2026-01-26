ЕС готовит новые санкции против России: как Европа планирует "ударить" по Кремлю

Европейский Союз готовит 20-й пакет санкций против России. Он должен ударить по теневому флоту и блокировать схемы обхода уже действующих ограничений.

Что известно о 20-м пакете санкций против Кремля?

Кроме того, новый пакет должен ограничить энергетические доходы Москвы, о чем заявил федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Кроме того, 20-й пакет санкций будет направлен на противодействие гибридным угрозам России, проявляющихся на море, воздухе и киберпространстве. К тому же должны усилить защиту критической инфраструктуры Европы.

Мы гораздо сильнее и устойчивее, чем хочет верить Путин,

– сказал министр.

Он также отметил теневой флот России. Министр добавил, что эти суда не только позволяют Кремлю получать доходы, но и создают серьезную угрозу для Балтийского побережья. Более того, часто это корабли в плохом техническом состоянии с недостаточно подготовленными экипажами. В случае аварии такого танкера побережья Балтийского моря могут быть сильно загрязнены.

Поэтому страны Европейского Союза планируют:

усилить контроль над такими судами;

активнее применять морское право;

расширять международное сотрудничество.

Страны Балтийского региона планируют обмениваться информацией о деятельности теневого флота и владельцев судов.

Мы хотим также действовать против судов, чей статус флага непонятен. Это предусматривает и морское право. Мы должны сейчас использовать все возможности морского права, чтобы останавливать такие суда,

– сказал Иоганн Вадефуль.

Заметьте! Согласно его словам, новые санкции будут включать не только ограничения на энергетические доходы Москвы, но и меры против обхода санкций. Это должно уменьшить финансовые потоки России и повысить безопасность региона.

Напомним, что по меньшей мере 20% судов теневого флота остановились. Об этом сообщал Владимир Зеленский.

Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот не менее 20% судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю привлечением новых судов,

– говорится в соцсетях президент Украины.

Он добавил, что все они должны быть добавлены в санкционные списки.

Санкционное давление будет продолжаться на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота.

Что еще следует знать о решении Евросоюза в отношении России?