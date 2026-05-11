Санкции будут вводить "на постоянной основе": что сообщила Каллас об ограничениях против России
- Евросоюз готовит 21-й пакет санкций против России, который может включать меры против военно-промышленного комплекса и российского теневого флота.
- Санкции также могут коснуться российских банков, финансовых учреждений, предприятий, продающих похищенное украинское зерно, и высокопоставленных представителей православной церкви России.
Евросопейский Союз готовится нанести новый удар по России. Согласно информации, в 21-ый пакет санкций Евросоюза против Кремля могут войти меры против военно-промышленного комплекса страны.
Что известно о новых санкциях против России?
Также ограничения будут касаться российского теневого флота, о чем сообщила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кайя Каллас, по завершению заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе в понедельник, 11 мая.
По 21-му пакету, есть призыв к государствам-членам выдвигать предложения. Итак, мы нацелены на военно-промышленный комплекс России.
Каллас добавила, что государства ЕС договорились вводить санкции против России "на постоянной основе". То есть не дожидаясь, пока соберется большой пакет.
Мы не собираем большой пакет вместе, а просто на постоянной основе, когда будем видеть, что это действительно поможет достичь нашей цели, которая заключается в том, чтобы лишить Россию средств для финансирования этой войны,
– объяснила Кая Каллас.
Что известно о 21-м пакете санкций?
Ожидается, что 21-й пакет санкций, который могут представить в конце июня или в начале июля, также коснется российских банков, финансовых учреждений и предприятий военно-промышленного комплекса, а еще компаний, которые продают похищенное украинское зерно. Об этом сообщили семь чиновников и дипломатов ЕС, знакомых с ходом дискуссий.
Чиновники также видят возможность продвинуть санкции, которые ранее блокировало правительство Виктора Орбана, бывшего премьер-министра Венгрии. Об этом пишет Politico.
Среди них – меры против высокопоставленных представителей православной церкви России, в частности ее главы патриарха Кирилла.
Интересно! Европейская комиссия также может вернуться к идее запрета морских услуг для российских судов, которую ранее блокировали Мальта и Греция, отметил один из дипломатов.
Что еще может войти в новый пакет санкций?
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна еще 23 апреля сообщил, что Россия финансирует свою агрессию за счет энергетики. Об этом он написал в социальной сети Х.
Эти источники доходов должны быть полностью перекрыты, в частности из-за полного запрета морских услуг для российской нефти,
– подчеркнул политик.
Заметьте! Европа планирует усиливать давление, пока Россия не прекратит войну и не вернется к своим границам.
Что еще известно о санкциях?
В частности 22 апреля Европейский Союз принял 20-й пакет санкций. В нем был согласован полный запрет морских услуг для российской нефти и нефтепродуктов. Но решение о его внедрении отложили – до согласования со странами G7.
В России отреагировали на новые ограничения Европы. Согласно заявлению, россияне хотят принять ответные меры. А они якобы будут жесткими и будут отвечать интересам Кремля.
Эксперт Иван Ус объяснил, что логика санкций заключается в эффекте накопления. То есть один пакет ограничений не повлияет на Россию. Но дело заключается в их совокупности.
Дело в том, что у Москвы всегда была идея, что Европа вскоре перестанет помогать Украине. Но действия Европейского Союза показывают обратное.