Две страны НАТО бросились спасать НПЗ России от санкций Трампа, Politico

23 октября Дональд Трамп ввел первые за свой второй президентский срок санкции против России. Ограничения наложили на нефтяных гигантов –"Роснефти" и "Лукойла". Это решение президента США вызвало панику в странах ЕС, где работают эти компании.

Правительства двух стран НАТО пытаются не допустить остановки своих ключевых нефтеперерабатывающих заводов и сбоев в поставках топлива до 21 ноября, когда санкции начнут действовать, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Как две страны Альянса спасают российские НПЗ от ограничений Трампа?

7 ноября парламент Болгарии принял закон, который позволяет правительству назначить руководителя нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Бургасе, наделив его широкими полномочиями – от управления предприятием до его продажи или даже национализации. В то же время София ищет возможность освободиться от американских санкций.

Обратите внимание! После встречи Виктора Орбана и Дональда Трампа США сделали исключение для Венгрии. Будапешт получил освобождение от санкций на импорт российских энергоносителей. Германия в свою очередь получила шестимесячное исключение для своего завода в Шведте (принадлежит "Роснефть"), который находится под государственным контролем с 2022 года.

Румыния, где расположен завод "Лукойл Петротел", еще не приняла официального решения. Но, по словам высокопоставленного чиновника правительства, Бухарест также рассматривает вариант отсрочки действия санкций, а национализацию – только как "последний шаг".

Министр энергетики страны Богдан-Груя Иван заверил, что Румыния "готова к любому сценарию" и планирует сохранить собственную экономическую активность, одновременно прекратив финансирование России.

Хотя технически получить исключения или назначить госменеджера не сложно, остановка заводов будет иметь разные последствия для двух стран.

В Болгарии, где российский завод обеспечивает до 80% потребностей в топливе, это будет означать, что до конца года страна останется без поставок, предупреждает аналитик Центра по изучению демократии Мартин Владимиров.

Румынский завод покрывает около 20% потребностей, поэтому его остановка приведет лишь к нескольким месяцам умеренного роста цен, говорит эксперт по энергетике Ана Отилия Нуцу из аналитического центра Expert Forum.

Однако это может повлиять на экспорт в Молдову – и, по ее словам, Россия может использовать этот кризис для пропаганды.

7 ноября правительство Молдовы предложило само выкупить активы "Лукойла" в стране, включая склад авиационного топлива, и обратилось к США с просьбой отложить санкции.

Эксперт по российской энергетике Михаил Крутихин считает, что заводы смогут "продолжить работу", если новый владелец сохранит персонал и наймет дополнительных специалистов. Но главная проблема – найти покупателя. Хотя оба предприятия эффективно работают, мало желающих брать на себя юридические риски, страховые расходы и дорогие инвестиции. По оценкам Владимирова, бургазский завод может стоить около 1,5 миллиардов долларов, тогда как румынский "Петротел" менее привлекателен: имеет долги, небольшие доходы (менее 40 миллионов евро в 2023 году) и требует значительных вложений.

Эксперт Нуцу отметила, что продажу таких предприятий следует согласовывать на уровне ЕС, во избежание обхода санкций.

